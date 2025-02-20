iPhone 16e ile Bir Devrin Sonu Geldi

Apple, geçtiğimiz gün nicedir beklenen iPhone 16e modelini tanıttı. Bu modelde yıllardır iPhone telefonlarından aşina olduğumuz Touch ID yoktu. Bununla birlikte iPhone modellerinde yeni bir döneme giriş yapıldı. Touch ID teknolojisi artık geride kaldı.

12 yıl önce iPhone 5S ile tanıtılan Touch ID, başlangıçta yine bir devrim niteliğindeydi. Ancak Apple, bu özelliği Face ID teknolojisiyle değiştirme kararı alarak iPhone’larda parmak izi sensörlerine resmen veda etti.

Bir dönem, Apple’ın ekran altı Touch ID üzerinde çalıştığına dair söylentiler vardı, ancak görünen o ki şirket bu fikri bir kenara bırakmış. Artık gelecek iPhone'larda ekran altı Face ID olasılığı daha güçlü bir seçenek gibi duruyor. Apple, yeni iPhone modellerinde parmak izi tarayıcısına yeniden dönmeyi planlamıyor.

Touch ID Pek Çok Kez Evrim Geçirdi

Touch ID, tanıtıldığı ilk andan itibaren kullanıcıların hayatını kolaylaştırdı. Hızlı ve güvenilir olan bu özellik zamanla daha da gelişti.

Önceleri yalnızca iPhone'larda bulunan Touch ID, zamanla iPad modellerinde de yer almaya başladı. Ancak, Apple hiçbir zaman iPhone'ların yan butonuna Touch ID eklememişti. Bu da, ekranın tamamının kullanılabilmesi için Touch ID'nin ekran altına alınması fikrini gündeme getirmişti.

Face ID yıllar içinde bu boşluğu doldurdu. Şirket, Face ID'nin ne kadar pratik olduğunu gösterdi ve kullanıcılar, telefonlarını yatarken veya manzara modunda bile kolayca açabiliyor. Gözlük veya maske takmak da artık Face ID için bir engel değil, her şekilde kilidi açmanıza olanak veriyor.

Yeni Dönem iPhone 16e ile Başlıyor

Klasik iPhone tasarımına resmi olarak iPhone 16e ile veda edebiliriz. Home tuşu olmayan bir iPhone dönemine merhaba diyelim.

iPhone 16e, şu ana kadar üretilmiş en iyi batarya performansını daha büyük bir ekranı, Apple Intelligence'ı ve daha güçlü bir işlemciyi, daha uygun bir fiyatla sunuyor. Ancak Apple'ın en ucuz iPhone modelinin %40 daha pahalı olduğu da gözden kaçmıyor.