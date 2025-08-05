Türkiye'de 50 Bin TL'ye Satılan iPhone Yurt Dışında Bedava

Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Yüksek vergi oranları, sürekli artan dolar kuru ve enflasyon gibi nedenlerden kaynaklanan bu durum en alınabilir telefonun bile 20-30 bin TL'den başlamasına neden oluyor. Üstelik bu sadece peşin alım fiyatı. Eğer kredi ya da fatura üzerine gibi finansman yöntemleriyle telefon almak isterseniz fiyatlar çok daha artıyor. Türkiye'de durum böyleyken yurt dışında bambaşka bir senaryo yaşanıyor. Ülkemizde 50 bin TL'ye satılan iPhone 16e, ABD'de Verizon kullanıcılarına bedava veriliyor.

Operatörler Yurt Dışında Bedava Telefon Veriyor

Faturaya ek taksitle telefon almak, yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de en eski alışveriş yöntemlerinden biri. Ancak günümüzde bu yöntem, insanlar tarafından avantajlı bir seçenekten çok bir mecburiyet halinde kullanılıyor. İnsanlar başka bir çözüm bulamadığında fahiş fiyatlarla faturaya ek taksitle telefon satın alıyor. Örneğin, Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone 16e, bugün ülkemizde 41.899 TL'ye satılıyor.

Ancak operatörlerden taksitle alındığında üç taksit tutarı 50 bin TL'yi aşıyor. ABD'de ise durum tam tersi. Operatörler kar ederek telefon satmak yerine daha fazla kullanıcıyı kendini çekmek için inanılması güç kampanyalar düzenliyor. Bunlardan biri de ABD'nin en büyük operatörlerinden biri olan Verizon'un düzenlediği kampanya.

Örneğin Verizon'a yeni gelen bir kullanıcıysanız ve 36 ay taahhüt verirseniz Türkiye'de neredeyse iki asgari ücrete satılan iPhone 16e'yi bedavaya alabiliyorsunuz. Karşılığında ise tek yapmanız gereken üç yıl Verizon abonesi olmak. Aslında telefon için her ay faturanıza bir meblağ yansıyor. Ancak 36 ay boyunca Verizon'da kaldığınız sürece bu bedel silinerek operatör tarafından karşılanıyor.

Benzer fırsatlar iPhone 15+, Galaxy S25, Google Pixel 9 Pro ve Galaxy S24 FE gibi farklı cihazlarda da geçerli. iPhone 16 serisi modellerinden birini almak isterseniz de aylık ödemeler oldukça makul. Doğal olarak bunu okuduğunuzda aylık ödemelerin çok yüksek olduğunu ve telefonun parasını sizden zaten o ödemelerle alındığını düşündünüz. Ancak durum hiç de böyle değil.

Sınırsız paketlere göz attığımızda Verizon'da üç seçenek karşımıza çıkıyor. Bunların fiyatları ise 30 dolar, 45 dolar ve 55 dolar. Üstelik hepsi sınırsız arama, internet ve SMS sunuyor. Ayrıca Netflix ve Disney+ gibi paketlerde de indirimler alabiliyorsunuz. TL'ye çevirince 30 dolar 1200 TL, 55 dolar ise yaklaşık 2200 TL yapıyor. Bu bizim normal paketlerimize göre pahalı ancak sınırsız internet bulunan paketlerle kıyaslandığında ucuz bile kaçıyor.

Altını çizmekte fayda var ki buna benzer haberler girdiğimizde insanlar genelde "o zaman nasıl kar ediyorlar" ya da "bedava değil ki faturanın içinde onun parası gibi" altı çok da dolu olmayan eleştiriler yapabiliyor. ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerindeki operatörler buna benzer uygulamaları yıllardır yapıyor. Telefon üreticileriyle yaptığı anlaşmalar, giderler sayesinde vergiden düşme ve daha pek çok yöntem onlar için bu operasyonları karlı yapıyor.

Burada Türkiye'de yaşayan kullanıcılar olarak bizlerin sorması gereken "Neden bizde böyle fırsatlar yok?" olmalıdır. Ne yazık ki ülkemizdeki operatörlerin tek yaptığı fahiş fiyata kötü bir hizmet satmak. Taksitle alınan telefonlardaki korkunç kar oranlarının, düşük GB'lı internet paketlerinin, ev internetinde 16 Mbps'nin fiber diye satılmasının ve daha nice kötü hizmetin tek nedeni ise kullanıcılardan gelen tepkilerin azlığı.