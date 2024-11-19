iPhone 17'nin Yeni A19 ve A19 Pro Çipleri: 3nm Teknolojisinde Dev Adım

Apple, iPhone 17 serisi için çığır açan yenilikler sunmaya hazırlanıyor. iPhone 16 serisindeki A18 ve A18 Pro çipleri, performans artışıyla büyük beğeni toplarken, yeni A19 çipleri, bu çıtayı bir adım daha ileri taşımakta kararlı. Hatırlayacağınız üzere önceki modellerde sırasıyla TSMC’nin ikinci nesil "N3E" ve birinci nesil "N3B" üretim süreçlerini kullanılmıştı.

N3P Teknolojisine Sahip Çipler

Yeni nesil A19 çipi, iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinde kullanılacakken, A19 Pro çipi ise iPhone 17 Pro ve Pro Max cihazlarına güç verecek. Çipler TSMC’nin üçüncü nesil 3nm üretim süreci olan "N3P" teknolojisi ile üretilecek. Bu teknoloji, performansı ve enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen daha yoğun transistör yapısıyla donatıldı.

Oyun, Yapay Zeka ve Kamerada Devrim

iPhone 17 Pro Max için gelen bilgiler arasında daha küçük bir notch tasarımının yer alacağı ve ekran alanının daha verimli kullanılacağı da var. Yeni çip teknolojisi özellikle oyun performansı, kamera işleme gücü ve yapay zeka uygulamalarında önemli farklar ortaya koyarak pazarda öne çıkma hedefine bariz bir yatırım yapıyor.

TSMC’nin "N3P" süreciyle üreteceği çiplerin seri üretimine 2024’ün ikinci yarısında başlanması planlanıyor. Apple, bu üretim teknolojisiyle rekabeti bir kez daha kızıştırmayı hedeflerken, 2026 yılında iPhone 18 modellerinde kullanılacak 2nm çiplerin de müjdesini vermekten geri durmadı. Gelişmeyle birlikte pazarda rekabet artacağı gibi yeni teknolojilerin de önü açılacak ve günümüzün teknoloji devleri "daha iyisi" için yatırımlarını kuvvetlendirecek gibi duruyor.

Peki siz, iPhone 17 ve yenilikçi çip teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın!