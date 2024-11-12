Ucuz iPhone Modeli İçin Geri Sayım Başladı! OLED Ekran ve Type-C Şarj Girişli iPhone SE 4

Apple’ın daha uygun fiyatlı modeli iPhone SE, iOS kullanmak isteyen fakat cep telefonu için yüksek fiyatlar harcamak istemeyen kullanıcılar için oldukça popüler bir seçenek. Son SE modelinin üstünden neredeyse iki yıl geçti. Sevilen modelin yeni versiyonu, Apple'ın üstünde çalıştığı pek çok modern teknolojinin birleşimiyle yakın zamanda piyasada olacak gibi görünüyor.

iPhone SE 4’ün 2025 Mart ayında piyasaya çıkabileceği belirtiliyor.

iPhone SE 4 Ne Zaman Çıkacak?

Bir takım tahminler ortada dönüyor. Kaynağı ise Apple’ın kamera tedarikçisi LG Innotek’in Aralık ayında iPhone SE 4’ün kamerasının seri üretimine başlayacak olması. LG Innotek’in seri üretim öncesi testleri yaptığı ve kamera modüllerini genellikle cihazların piyasaya çıkmasından üç ay önce sağladığı bilindiğinden iPhone SE 4 modelinin çıkış tarihi için Mart 2025 oldukça olası görünüyor. Önceki SE modelleri de hep Mart ayında piyasaya çıkmıştı.

Daha Büyük OLED Ekran ve Type-C Şarj Girişi

2022 model iPhone SE 3 genel anlamda olumlu karşılanmıştı, ancak daha büyük ekran ve daha fazla depolama seçeneği eksikliği cihazın sevilmeyen yönleri arasındaydı. Söylentilere göre yeni iPhone SE 4, 6.1 inç OLED ekran ile gelecek; bu, 2022 modelinin 4.7 inç ekranından büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Ekran boyutu artacağı için eski nesil Touch ID yerine Face ID gelecek.

Yeni model ayrıca, Avrupa Birliği’nin düzenlemelerine uygun olarak Lightning yerine Type-C şarj girişine geçiş yapacak. Fiyatının ise iPhone SE 3’ün 430 dolar fiyat etiketine kıyasla 500 doların altında olması bekleniyor, ancak malzeme ve üretim maliyetlerindeki artış bu fiyat farkına yol açabilir.

Gelişmiş Kamera ve Apple Intelligence Özelliği ile Geliyor

Yeni modelin kamerası hakkında bilinenler şu anda sınırlı olsa da, 12MP’den 48MP çözünürlüğe yükselmesi ve tek lensli bir arka kamera sistemi olması bekleniyor. Gece modu gibi iyileştirmeler yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.

Ek olarak Apple’ın yüksek seviye cihazlarına özel Apple Intelligence desteğinin de iPhone SE 4’e gelmesi bekleniyor.