iPhone 17 Air'in 17 Pro Max'in Yanında Oyuncak Gibi Görünen Bataryası Sızdırıldı

Apple'ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 Air'in bataryası gündemden düşmüyor. Bir süre önce telefonda kullanılacak bataryanın 2.800 mAh olacağının ve metal kasa ile korunacağının sızdırılmasının ardından şimdi de bataryanı ne kadar alan kaplayacağı ortaya çıktı. Buna göre iPhone 17 Air'in batarya kalınlığı sadece 2.49 mm olacak ve Phone 17 Pro bataryasının yarısı kadar yer kaplayacak.

iPhone 17 Air'in Bataryası Sadece 2.49 mm Kalınlığında Olacak

iPhone 17 Air'in 5.5 mm ile Apple'ın bugüne kadar ürettiği en ince telefon olacağı bir sır değil. Kıyaslamak gerekirse rekorun önceki sahibi iPhone 6, 6.9 mm Samsung cephesindeki rakibi Galaxy S25 Edge ise 5.7 mm kalınlığa sahip. Bu forma ulaşmak için oldukça yoğun bir mühendislik çalışması yürüten Apple ise iPhone'a resmen kilo verdirmiş durumda.

Sızdırılan son görüntüler ise bu durumu bir kez daha gözler önüne seriyor. Görüntüde iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro bataryaları net bir şekilde görülüyor. iPhone 17 Air'in batarya kapasitesinin 2.800 mAh olması bekleniyor. iPhone 17 Pro'nun ise 5.000 mAh üzerinde olacak.

iPhone 17 Air'in 2.800 mAh'lık bataryası iPhone 17 Pro'nun 5.000 mAh'lık bataryasının yaklşık yüzde 60'ına denk geliyor. Ancak Apple buna rağmen bataryayı yarı yarıta küçültmeyi başarmış gibi duruyor. Elbette ki şirket bunu yapmak için daha fazla alan kaplayan daha geniş bir batarya geliştirdi.

iPhone 17 Air'in Bataryası Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Küçük

Aslında Apple, iPhone 17 Air'in bataryasını şu an olduğundan biraz daha büyük yapabilirdi. Ancak iPhone 6, çıktığı dönem yaşanan yamulma skandalı şirketi bu konuda temkinlik olmaya itti. Bendgate olarak da adlandırılan bu olayın nedeni aslında oldukça bastti. iPhone 6 yukarıda da bahsettiğimiz üzere sadece 6.9 mm kalınlığındaydı ve alüminyum bir kasaya sahipti.

Tam da bu durum telefonun yapısal olarak zayıflamasına ve baskı durumunda yamulmasına neden oldu. İnsanlar telefonlarını arka cebine koyup oturduğunda ya da yanlışlıkla üzerine baskı uyguladığında telefon yamuluyordu. Elbette ki bu durum batryanın yapısal bütünlüğünü tehlikeye atıyor ve yangın riskini artırıyordu.

Günümüzde iPhone'lar alüminyum yerine çok daha sağlam bir malzeme olan titanyum kullanıyor. iPhone 17 serisi de farklı olmayacak Ancak 5.5 mm oldukça ince ve Apple bunun da yetersiz olduğu senaryolar için bataryayı güvence altına alarak riskleri minimuma düşürmeye çalışıyor. Söz konusu Apple olduğunda en ufak hata milyar dolar değerinde. Bu nedenle şirketin temkinli davranması oldukça anlaşılır.

Apple'ın En İnce Telefonu Olacak

iPhone 17 Air'in toplam kalınlığı sadece 5.5mm olacak. Bu onu Apple tarihinin en ince iPhone'u yapacak. Cihazın ağırlığı yaklaşık 145 gram olarak tahmin ediliyor. Bu değer iPhone SE 2 (148 gram) ve iPhone 13 mini (141 gram) ile benzer seviyelerde. 6.6 inç ekrana sahip olacak cihaz, büyük ekranına rağmen oldukça hafif kalacak.

iPhone 17 Air, Apple'ın ilk silikon anot batarya teknolojisini kullanan akıllı telefonu olabilir. Apple tedarikçisi TDK, yeni nesil silikon anot bataryaları Haziran sonunda sevk etmeye hazırlanıyor. Bu teknoloji daha yüksek enerji yoğunluğu ve daha uzun ömür vaat ediyor. Ancak ne olursa olsun 2.800 mAh batarya günümüz standartlarında yeterli değil.

Bloomberg'den Mark Gurman ise donanım ve yazılım optimizasyonları sayesinde batarya ömrünün "mevcut iPhone'larla aynı seviyede" olacağını belirtiyor. Hangisinin gerçek olacağını ise Eylül 2025'te göreceğiz.