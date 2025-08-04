Samsung, Galaxy AI'a Getirdiği Voice Captioning Özelliği ile Dil Bariyerlerini Yıkacak

Samsung, One UI 8 ile akıllı telefonlarına yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Şirketin bu doğrultuda getirdiği son yenilik ise Galaxy AI'ın telefonunuzdaki konuşmaların ve içeriklerin sesini tanıyarak otomatik alt yazı oluşturan "Voice Captioning" oldu. Ancak şimdilik indirmeye sunulmayan bu özelliği kullanmak için APK indirmek gerekiyor.

Samsung One UI 8

Eğer dil öğrenmekte zorlanıyor ve kendinizi sadece Türkçe içeriklerle kısıtlıyorsanız Samsung'un One UI 8 kullanıcılarına sunduğu "Voice Captioning" özelliği tam da size göre. Galaxy AI araç setine eklenen bu özellik videolardaki ve aramalardaki sesleri gerçek zamanlı metne dönüştürüyor. Aslında Samsung'un sadece altyazı sunan Live Captions özelliğine sahip. Ancak Voice Captioning çok daha kapsamlı bir özellik.

Normal Live Captions sadece aynı dilde yazıya dökerken, Voice Captioning tıpkı Pixel telefonlardaki Canlı Çeviri gibi çalışıyor. Biriyle yaptığınız telefon konuşmalarını, izlediğiniz videoları farklı dillere çevirbilir söz konusu çevirilerin özetini alabilirsiniz.

Söz konusu Galaxy AI özelliği şu anda resmi olarak sadece Çin'de mevcut. Ancak APK dosyasını manuel olarak yükleyerek One UI 8 veya One UI 7 çalıştıran Galaxy telefonlarda deneyebilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde:

Google Drive üzerinden APK dosyasını indirip yükleyin

Hızlı Ayarlar paneline Voice Captioning kısayolunu ekleyin

Gerekli izinleri verin

Çeviri için desteklenen dilleri seçin

Belirtmekte yarar var ki bu henüz oldukça erken aşamadaki bir ürün. Bu nedenle APK dosyasına sahip olsanız bile eksiksiz bir tecrübe olmayacak. Desteklenen dil sayısı şimdilik yetersiz ve bazı kullanıcılar sürekli hata aldıklarının altını çizdi. Bu nedenle One UI 7 ya da One UI 8 kullanan bir cihaza sahip olsanız bile sağlıklı çalışmayabilir.

Dil Öğrenme Devri Kapanıyor

Uzun zamandır bir insanın birden çok dil bilmesi oldukça önemli bir zorunluluktu. Eğer sadece Türkçe biliyorsanız diğer kültürleri tanıyamıyor ve çok fazla şey kaçırıyordunuz. Ancak devir gerçekten değişti ve dil bariyerleri yapay zekanın yükselişi ile tamamen kalktı. Günümüzde Antik Roma döneminden kalma bir yazıtı bile AI yardımıyla okuyabilirsiniz.

Samsung'un Galaxy AI ile birlikte sunduğu bu özellik de bu amaca hizmet ediyor ve sizi ChatGPT gibi harici uygulamaları kullanma derdinden kurtarıyor. Voice Captioning özellikle İngilizce bilmeyen kullanıcılar için gerçek zamanlı çeviri büyük kolaylık sağlayacak. Samsung'un özelliği çok yakında global olarak yayınlaması bekleniyor. O zamana kadar sabırla beklemek en güvenli seçenek olacaktır.