iPhone 17 Air'in İnce Kasası Bataryayı Eritti! Kullanıcılar Endişeli

Akıllı telefonlarda "en ince hangi marka olacak" yarışı tam gaz devam ederken, vaat ettiğinden bile daha ince kasaya sahip olan Samsung Galaxy Z Fold 7, şimdilik bu yarışın bir numaralı ismi oldu. Samsung'un en büyük rakiplerinden Apple, şimdiye kadarki en ince ve hafif modeli olacak iPhone 17 Air üzerinde çalışmalarını sürdürürken, bu telefona dair gelen bir sızıntı, kullanıcıları daha şimdiden tedirgin etti.

iPhone 17 Air 2,900 mAh Batarya ile Gelecek

İnce kasalı telefon, bazı donanımlardan feragât edilmesi anlamına geliyor. Ancak günümüzde batarya boyutundan feragât edilmesi, pek de kullanışlı bulunmuyor. Piyasadaki taleplere rağmen iPhone 17 Air'in bataryanın büyük bir kısmından vazgeçmesi şaşırttı. Bataryanın sadece 2.900 mAh değere sahip olacağı ortaya çıktı.

Tabii bunun bir sızıntı olduğu ve Apple tarafından doğrulanmadığını vurgulamak gerek. Yine de ince telefonlarda daha düşük kapasiteli batarya kullanılması yeni bir trend değil. Apple, bataryadan kaybettiğini, özel tasarım olan batarya kılıfı ile telafi etmek istiyor.

Apple, iPhone 17 Air İçin Metal Kasa ve Batarya Kılıfı Tercih Etti

Pilden ödün verilse de Apple'ın geliştirdiği özel batarya kılıfı sayesinde bu eksikliğin dengeleneceği düşünülüyor. Tabii kullanıcıların önce bataryanın yeterli gelmesi için ekstra bir aksesuar satın alma fikrine sıcak bakması gerekiyor. İlaveten, iPhone 17 Air kasası, bu bataryayı destekleyen bir metalden üretildi. Batarya ise düşük voltajda çalışıyor ve kılıfıyla daha uzun kullanım süresi vadediyor.

A19 Bionic İşlemci ve iOS 26 Dokunuşuyla Uzun Pil Kullanımı Mümkün

Apple bu aksesuarı, cihazın taşınabilirliğini incitmeyecek şekilde geliştirmiş. Telefonun gücünü A19 Bionic yonga setinden alıyor olması ise yine batarya ömrüne sağlık katacak bir yenilik. Apple'ın iddialı bir şekilde tanıttığı iOS 26 sürümünde yer alan Adaptif Güç Modu özelliği de batarya ömrünü pekiştirecek. 2,900 mAh batarya az gibi görünüyor, yine de yapılan testlerde %60-70'ine tam gün kullanım süresi sunabilmiş.