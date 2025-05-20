Aşırı İnce iPhone 17 Air ile iPhone 16 Plus Yan Yana Görüntülendi

İnce iPhone kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen iPhone 17 Air modelinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerde iPhone 17 Air'in yanında iPhone 16 Plus da yer aldı. Böylelikle yeni telefonun ne kadar ince olduğu net şekilde görüldü.

iPhone 17 Air Aşırı İnce Bir Telefon Olacak

"Majin Bu" isimli X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda iki telefon arasında kalınlık bakımından çok büyük bir fark olduğunu görüyoruz. iPhone 16 Plus Max'in 7,8 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. iPhone 16 Air'in ise 5,5 mm kalınlığında olacağı söyleniyor.

En ince iPhone modeli ünvanını elinde tutan iPhone 6 ise 6,9 mm kalınlığa sahip. Yani iPhone 17 Air kalınlık konusunda önceki iPhone'lara önemli bir fark atacak.

iPhone 17 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre göre 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda 8 GB RAM ve Apple A19 işlemcisi bulunacak. Yeni iPhone'un ön kamerası 24 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

iPhone 17 Air Ne Zaman Çıkacak?

Analist Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone'ların tanıtım tarihlerine yönelik bir iddia ortaya attı. Kuo'ya göre iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air (iPhone 17 Slim olarak da biliniyor) ve iPhone 17 modellerinin 2025 yılının ikinci yarısında tanıtılacak.