iPhone 17e ve Katlanabilir iPhone'un Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modellerini ne zaman tanıtacağına dair önemli bilgiler ortaya çıktı. Bu sızıntı ile birlikte iPhone 17e, iPhone 18e, katlanabilir iPhone, iPhone 17 Air ve daha birçok telefonun tanıtım tarihi belli oldu.

iPhone 17e ve Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

Analist Ming-Chi Kuo, yeni iPhone'ların tanıtım tarihlerine yönelik bir iddia ortaya attı. Kuo'ya göre iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air (iPhone 17 Slim olarak da biliniyor) ve iPhone 17 modellerinin 2025 yılının ikinci yarısında tanıtılacak.

iPhone 17e ise 2026 yılının ilk yarısında duyurulacak. iPhone 16 serisinin 2024 yılının eylül ayında, iPhone 16e modelinin ise 2025 yılının şubat ayında tanıtıldığını belirtelim. Görünüşe göre Apple bu stratejiyi yeni "e" modelinde de uygulayacak.

Katlanabilir iPhone, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Air (iPhone 18 Slim olarak da biliniyor) modellerinin 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılacağı iddia edildi. iPhone 18 ve iPhone 18e modelleri ise 2027 yılının ilk yarısında duyurulacak.

2027 yılının ikinci yarısında iPhone 19 Pro Max, iPhone 19 Pro, iPhone 19 Air (iPhone 19 Slim olarak da biliniyor) ve yeni katlanabilir iPhone tanıtılacak. iPhone 19 Air'in iPhone 18 Air'den daha büyük bir ekran ile geleceği öne sürüldü. Apple'ın konuya dair resmî açıklama yapmadığını belirtelim. Dolayısıyla bu telefonlar farklı tarihte tanıtılabilir.