iPhone 17 Serisi İçin Kritik iddia: Daha Hızlı Olacak!

Apple, her yıl olduğu gibi bu eylülde düzenleyeceği etkinlikte iPhone 17 serisini teknoloji dünyasının karşısına çıkaracak. Şirket bu seneki lansmanı 9 Eylül'de gerçekleştirecek. Dört modelden oluşması beklenen yeni seriye dair bugüne kadar birçok iddia gündeme geldi ve beklentiler giderek büyüdü. Bu söylentiler arasında en dikkat çekici olanlardan biri de RAM kapasiteleri oldu.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 16 serisinin tüm modelleri 8 GB RAM ile gelmişti. Ancak akıllı telefon dünyasında iPhone 17 ile birlikte bu kapasitenin artırılacağı uzun süredir konuşuluyordu. Kısa süre önce güvenilir bir kaynaktan gelen yeni bir rapor ise bu iddiaları güçlendirdi ve iPhone 17 serisindeki modellerin RAM kapasitelerini tek tek listeledi. İşte ayrıntılar...

iPhone 17 Serisi Kaç GB RAM'e Sahip Olacak?

Tayvan merkezli güvenilir kaynaklardan TrendForce'a göre temel iPhone 17 modeli 8 GB, serinin kalan üyeleri yani iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ise 12 GB RAM ile gelecek. Apple ile ilgili doğruluğu yüksek söylentileriyle bilinen Ming-Chi Kuo da daha önce benzer bir iddiayı paylaşmıştı.

Daha yüksek RAM, cihazın aynı anda daha fazla işlemi sorunsuz şekilde yürütebilmesi anlamına geliyor. Bu da uygulamalar arasında geçişi hızlandırır, cihazın performansını artırır. Özellikle oyunlarda, video düzenleme gibi yoğun işlem gücü isteyen işlerde ve yapay zekâ tabanlı özelliklerde fark yaratacaktır.

İddialara göre iPhone 17 serisindeki modellerin RAM kapasiteleri şu şekilde olacak:

iPhone 17: 8 GB RAM

iPhone 17 Air: 12 GB RAM

iPhone 17 Pro: 12 GB RAM

iPhone 17 Pro Max: 12 GB RAM

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.