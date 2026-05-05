8 GB RAM'li Ucuz Android Telefon Geliyor! 60W Hızlı Şarj ve Dahası

TECNO, Spark 50 Pro 4G isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Android telefon bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen cihazda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. 8 GB RAM'e sahip telefon ayrıca yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

TECNO Spark 50 Pro 4G'nin FCC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Spark 50 Pro 4G, K05 model numarası ile birlikte FCC sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun global pazarda piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Sertifika göre telefon NFC teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, iki cihazın birbirine çok yakın mesafedeyken kablosuz olarak veri alışverişi yapmasını sağlıyor. Örneğin marketlerde telefonu kullanarak temassız ödeme yapılabiliyor. Bunun yanı sıra telefon üzerinden otobüs veya metro kartı da okutulabiliyor. Böylece kart ile uğraşmaya gerek kalmıyor.

TECNO Spark 50 Pro 4G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED RAM: 8 GB (Başka seçenekler olabilir.)

8 GB (Başka seçenekler olabilir.) İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci Depolama: 256 GB (Başka seçenekler olabilir.)

256 GB (Başka seçenekler olabilir.) Batarya: 5.600 mAh

5.600 mAh Hızlı Şarj: 60W

60W İşletim Sistemi: Android 16

TECNO Spark 50 Pro 4G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Spark 50 Pro 4G'nin ekranı 6,7 inç civarında bir büyüklüğe sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekrana sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Spark 40 Pro 4G'de 6,78 inç ekran boyutu, 1224 x 2720 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4500 nit civarında bir parlaklık ve 144Hz yenileme hızı görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

TECNO Spark 50 Pro 4G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

TECNO'nun yeni telefonunda Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. Bu işlemcinin adı henüz belli değil ancak önceki modelde Helio G100 Ultimate tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından söz konusu işlemci, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor.

MediaTek tarafından geliştirilen 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Helio G100 Ultimate'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda donanımı zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecektir. Bu arada 6 nm işlemciler, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

TECNO Spark 50 Pro 4G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Spark 50 Pro 4G, 5.600 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 60W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Serinin önceki modeli Spark 40 Pro 4G'de 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızl ışarj teknolojisi mevcut.

TECNO Spark 50 Pro 4G Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Spark 50 Pro 4G'nin 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Teco Spark 40 Pro 4G, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

TECNO Spark 50 Pro 4G Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Spark 50 Pro 4G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Spark 40 Pro 4G, Spark Slim ve Camon 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Spark 50 Pro 4G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

TECNO Spark 50 Pro 4G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Spark 40 Pro 4G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin TL civarında bir fiyat ile satılıyor. Spark 50 Pro 4G'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 14 bin TL civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

TECNO Spark 50 Pro 4G'nin orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. AMOLED'in telefon kullanımını çok keyifli hâle getirdiğini söyleyebilirim. Bunun nedeni ise ekranın çok canlı renklere sahip olması. Cihazın ayrıca yüksek şarj hızı sayesinde kısa sürede şarj olacağını belirteyim. Bu arada telefon, Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştıracaktır.