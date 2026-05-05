16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Geliyor! Özellikleri Ortaya Çıktı

Google'ın yeni katlanabilir telefonu Pixel 11 Pro Fold'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun özellikleri sızdırıldı. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelmesi beklenen telefon, güçlü işlemci sayesinde mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabilecek.

Google Pixel 11 Pro Fold'un Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 7,6 inç

Ana Ekran Çözünürlüğü: 2076 x 2160 piksel

Ana Ekran Parlaklığı: 2.050 nit

Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İkinci Ekran Boyutu: 6,3 inç

İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2342 piksel

İkinci Ekran Parlaklığı: 2.450 nit

Ekran Teknolojisi: OLED

İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Tensor G6

RAM: 12 GB / 16 GB

Batarya: 4.800 mAh

Google Pixel 11 Pro Fold'un Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Pixel 11 Pro Fold'un ekranı 7,6 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 2076 x 2160 piksel çözünürlük, 2.050 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6,3 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise 1080 x 2342 piksel çözünürlük ve 2.450 nit parlaklığa sahip. Bu ekranda da OLED yer alacak. Çok canlı renklere sahip OLED'in siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösterdiğini belirtelim.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Pixel 10 Pro Fold'da 8,0 inç ekran boyutu, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık ve 2076 x 2152 piksel çözünürlük tercih edilmişti. 6,4 inç büyüklüğündeki ikinci ekranda ise OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 3000 nit pralaklık ve 1080 x 2364 piksel çözünürlük mevcut.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Google Pixel 11 Pro Fold'un İşlemcisi Nasıl Olacak?

Google'ın yeni katlanabilir telefonunda Tensor G6 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı ancak Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da Tensor 5 tercih edilmişti. Tensor G5'in oyun testlerine göre yeni işlemci, Genshin Impact'i 55 FPS civarında, Call of Duty Mobile'ı 90 FPS civarında, PUBG Mobile'ı ise 60 FPS civarında çalıştıracaktır.

Tensor G6, 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir. 2 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere göre hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Google Pixel 11 Pro Fold'un Bataryası Kaç mAh Olacak?

Katlanabilir telefon, 4.800 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modeli Pixel 10 Pro Fold'da ise 5.015 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre Pixel 11 Pro Fold'da 30W veya üzeri bir şarj hızı yer alabilir.

Google Pixel 11 Pro Fold Ne Zaman Tanıtılacak?

Pixel 11 Pro Fold'un 2026 yılının ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Pixel 10 Pro Fold, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Google Pixel 11 Pro Fold Türkiye'de Satılacak mı?

Google Pixel 11 Pro Fold'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Google'ın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pixel 11 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Google Pixel 11 Pro Fold'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Pixel 10 Pro Fold için 1.799 dolar (81 bin 347TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pixel 11 Pro Fold'un önceki modelden daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 1850 dolar (83 bin 653 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyaıt 170 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Google Pixel 11 Pro Fold'un en iyi katlanabilir telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. OLED'in telefon kullanımını çok keyifli hâle getirdiğini söyleyebilirim. Bunun en büyük nedeni ise renklerin çok canlı olması. Bu ekranın ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösterdiğini de belirteyim. Bu da karanlık sahnelerde grileşme problemini önlüyor.

Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bunların yanı sıra telefonda yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde edilecek. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu belirgin şekilde hissedilecek.