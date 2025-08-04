iPhone 17 Ailesine Verdiğiniz Paraya Değecek Bir Özellik Ekleniyor!
iPhone 17 serisine dair ortaya çıkan yeni sızıntılar, cihazların çelik batarya kasasına sahip olacağını gösteriyor. Çok daha hızlı bir şarj deneyimi yolda.
Apple'ın bu Eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni nesil iPhone 17 serisi için ortaya çıkan yeni bir sızıntı, özellikle Pro modellerin batarya detaylarını ortaya çıkardı. Özel tasarımlı paslanmaz çelik batarya kasasına sahip iPhone 17 Pro ve Pro Max'in yanı sıra ultra ince kasaya sahip iPhone 17 Air'in de bu tasarımla geleceği öne sürülüyor. Çelik kasa tasarımı hem daha hızlı şarj deneyimi sunuyor, hem de pil ömrünü uzatıyor.
Sızdırılan fotoğraflarda, iPhone 17 Pro modellerine ait olduğu iddia edilen iki farklı batarya kasası yer alıyor. İki modelde de kaynaklı kenar yapısı kullanılmış. Bu tarz bir tasarımi pil değiştirme işleminin kolaylaştığına işaret ediyor. Ancak sızdırılan yapıların ABD ve Çin'e özel iki farklı şekilde tasarlandığı anlaşılıyor. Apple, çelik yapıyı daha önce iPhone 16 Pro modelinde test etmişti. 17 Pro modelinde ise ısıl yönetimi çok daha iyi gerçekleştirecek çelik sistemi üzerinde çalışıldığı düşünülüyor. iPhone 17 serisinin çelik kasa tasarımlı modellerinin diğer özelliklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
iPhone 17 Pro Özellikleri
- 6,3 inç ekran boyutu / 120Hz ekran yenileme hızı
- 1206 x 2622 piksel ekran çözünürlüğü
- Apple A19 Pro işlemci
- 8 GB RAM
- 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçenekleri
- Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 12 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
iPhone 17 Pro Max Özellikleri
- 6,9 inç ekran boyutu / 120Hz ekran yenileme hızı
- 1320 x 2868 piksel çözünürlük
- Apple A19 Pro işlemcisi
- 8 GB RAM
- 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçenekleri
- Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 12 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS