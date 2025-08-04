iPhone 17 Ailesine Verdiğiniz Paraya Değecek Bir Özellik Ekleniyor!

Apple'ın bu Eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni nesil iPhone 17 serisi için ortaya çıkan yeni bir sızıntı, özellikle Pro modellerin batarya detaylarını ortaya çıkardı. Özel tasarımlı paslanmaz çelik batarya kasasına sahip iPhone 17 Pro ve Pro Max'in yanı sıra ultra ince kasaya sahip iPhone 17 Air'in de bu tasarımla geleceği öne sürülüyor. Çelik kasa tasarımı hem daha hızlı şarj deneyimi sunuyor, hem de pil ömrünü uzatıyor.

Sızdırılan fotoğraflarda, iPhone 17 Pro modellerine ait olduğu iddia edilen iki farklı batarya kasası yer alıyor. İki modelde de kaynaklı kenar yapısı kullanılmış. Bu tarz bir tasarımi pil değiştirme işleminin kolaylaştığına işaret ediyor. Ancak sızdırılan yapıların ABD ve Çin'e özel iki farklı şekilde tasarlandığı anlaşılıyor. Apple, çelik yapıyı daha önce iPhone 16 Pro modelinde test etmişti. 17 Pro modelinde ise ısıl yönetimi çok daha iyi gerçekleştirecek çelik sistemi üzerinde çalışıldığı düşünülüyor. iPhone 17 serisinin çelik kasa tasarımlı modellerinin diğer özelliklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

iPhone 17 Pro Özellikleri

6,3 inç ekran boyutu / 120Hz ekran yenileme hızı

1206 x 2622 piksel ekran çözünürlüğü

Apple A19 Pro işlemci

8 GB RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçenekleri

Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 12 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS



iPhone 17 Pro Max Özellikleri