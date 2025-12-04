iPhone 17 Sahipleri Dikkat: Ekran Koruyucu Bu Özelliği Bitiriyor!

Yapılan son testlere göre iPhone 17 sahipleri ekran koruyucu kullanarak cihazlarını korumak isterken bir yandan da aslında Apple'ın iPhone 17 ekranın sunduğu en önemli özelliklerden birini kaybediyor. Bu kapsamda iPhone 17 sahibi kullanıcıların satın alacakları ekran koruyuculara dikkat etmeleri gerekiyor. İşte detaylar...

iPhone 17'de Ekran Koruyucu Kullanmak Ceramic Shield 2 Özelliğini Devredışı Bırakıyor!

iPhone 17 serisinin en çok konuşulan yeniliklerinden biri olan Ceramic Shield 2, Apple’ın iddiasına göre çizilmelere karşı 3 kat daha dayanıklı ve önceki modellere göre çok daha düşük yansımaya sahip. Ancak bu özellik ekran koruyucu kullanımı karşısında maalesef çaresiz kalıyor.

Zira Astropad tarafından yapılan karşılaştırmalı ölçümlere göre iPhone 17’nin geliştirilmiş yansıma önleyici (AR) kaplaması ekran koruyucu takıldığı anda tamamen etkisiz hâle geliyor. Hatta daha da kötüsü koruyucu cam takınca ekran önceki modellere göre daha fazla yansıma üretmeye başlıyor.

Astropad’in gerçekleştirdiği test sonuçları ise şöyle:

iPhone 16 Pro: Yüzde 3.8 yansıtıcılık

iPhone 17 Pro: Yüzde 2.0 yansıtıcılık

iPhone 17 + standart ekran koruyucu: Yüzde 4.6 yansıtıcılık

Yani kutudan çıktığı haliyle iPhone 17, iPhone 16’ya göre neredeyse 2 kat daha az yansıma yapıyor. Fakat ekran koruyucu takıldığında rakam bir anda iki katına fırlıyor. Bunun nedeni ise Ceramic Shield 2 kaplamasının doğasıyla ilgili.

Bu yeni AR kaplama hava ile direkt temas ederek görev yapıyor. Ekran koruyucuların yapışkan tabakası ise kaplamanın hava ile temasını kestiği için yansıma azaltıcı etki tamamen ortadan kalkıyor. Kaplama fiziksel olarak hâlâ orada ancak işlevi devre dışı. Astropad bu yüzden iPhone 17 sahiplerinin ekran koruyucu kullanacaksa kendi AR kaplamasına sahip bir ürün tercih etmeleri gerektiğini belirtiyor.