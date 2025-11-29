iPhone 18 Pro Bekleyenlere Kötü Haber: Zam Kapıda!

Son dönemlerde etkisini giderek artıran bellek tedarik krizi, teknoloji sektöründe zincirleme sorunlara yol açmaya devam ediyor. Bazı ekran kartı üreticileri artan maliyetler nedeniyle fiyat uyarıları yaparken, bu dalgadan Apple da kaçamayacak gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre iPhone 18 Pro serisi, bellek sıkıntısı nedeniyle beklenenden daha yüksek fiyatla satışa çıkabilir. İşte ayrıntılar...

iPhone 18 Pro Serisi Beklenenden Daha Pahalı Olacak

Bellek krizi yaşanacağını daha önce öngören şirketlerden Apple, bu tür durumlara karşı güçlü bir tedarik zinciri oluşturmuştu. Ancak görünen o ki bu yetmeyecek. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple'ın bellek sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı ve bu nedenle önümüzdeki yıl piyasaya sürüleck iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max'in selefine kıyasla daha pahalı olabileceği belirtiliyor.

Şirket zaten iPhone 17 serisiyle birlikte bir zam yapmıştı. Ancak iPhone 18 serisiyle birlikte fiyatlara 50 ya da 100 dolarlık bir artış daha gelebilir. Apple’ın ilk katlanabilir modeli olan iPhone Fold’u tanıtmayı planlaması da bu fiyat artışını neredeyse kaçınılmaz hale getiriyor. Buna göre iPhone 18 Pro’nun 1.199, iPhone 18 Pro Max’in ise 1.299 dolar başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.

iPhone 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, her yeni iPhone serisini genellikle eylül ayında tanıtıyor. Bu nedenle iPhone 18 serisinin de Eylül 2026’da tüketicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.