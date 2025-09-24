Apple A19’a Yakından Bakış: iPhone 17 İşlemcisi Mikroskop Altında!

Apple, iPhone 17 serisi ile birlikte A19 ve A19 Pro işlemcilerini de duyurdu. iPhone 17 standart işlemciden yani A19'dan güç alırken, Air ve Pro modelleri Apple A19 Pro ile geliyor. Apple lansman sırasında yeni işlemcinin sunduğu performans artışlarından sıkça söz etti.

iPhone 17 İşlemcisi Apple A19 Böyle Görünüyor!

Cihazların kullanıcılara teslim edilmesiyle ortaya çıkan performans testlerinde de hem iPhone 17'nin hem de iPhone 17 Pro'nun oldukça güçlü bir işlemciye sahip olduğunu rahatça görebiliyoruz. Apple A19'un mikroskobik görüntülerinin ortaya çıkması işlemci üzerindeki değişimleri daha net bir şekilde ortaya koydu.

ChipWise’ın ilk yorumlarına göre, A19 selefine kıyasla daha yüksek transistör yoğunluğuna ve daha iyi enerji verimliliğine sahip. Ancak performans artışı “ılımlı” seviyede kalıyor. Apple işlemci tarafında performans ve verimlilik çekirdeklerinin bir arada kullanıldığı hibrit tasarımı sürdürüyor.

GPU çekirdeklerinde de iyileştirmeler göze çarpıyor; artık hem Pro hem de standart A19 modellerinde nöral hızlandırıcılar bulunuyor. Görüntü sinyali işlemcisi (ISP), ekran motoru ve Neural Engine’de yapılan değişiklikler de cihaz üzerinde yapay zekâ işleme, görüntüleme ve güç yönetimi gibi alanlarda katkı sağlayacak.

A19’un arka yüzey yerleşimi A18’e oldukça benzer. Çip bileşenlerinin konumları büyük ölçüde aynı kalırken, Apple her bölümde kapsamlı yeniden düzenlemeler yapmak yerine içerikleri geliştirmeye odaklanmış.

Bununla birlikte, A18 serisinde olduğu gibi A19 Pro’ya ait mikroskobik görüntüler henüz paylaşılmış değil. Hatırlanacağı üzere, Ekim 2024’te yayımlanan A18 ve A18 Pro görüntüleri, Apple’ın basitçe çip kırpma (chip-binning) yöntemi uygulamak yerine gerçekten iki farklı tasarım geliştirdiğini ortaya koymuştu.