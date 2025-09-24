108 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Parçalarına Ayrıldı [Video]

Apple'ın en güçlü telefonlarından biri olan iPhone 17 Pro parçalarına ayrıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video ile birlikte yeni iPhone modelinin içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi. Ayrıca telefon için tamir edilebilirlik puanı verildi.

iPhone 17 Pro'yu Tamir Etmek Kolay mı?

iFixit, resmî YouTube kanalı üzerinden iPhone 17 Pro'yu parçalarına ayırarak ne kadar kolay tamir edilebildiğini test etti. Öncelikle telefonun arka kapağı çıkarıldı. Bir sonraki adımda vidalar söküldü ve donanım parçaları tek tek çıkarılmaya başlandı. Sökme işleminin ardından telefona tamir edilebilirlik puanı verildi.

Apple'ın yeni telefonu tamir edilebilirlik konusunda 10 üzerinden 7 puan aldı. Tamir edilebilirliğin orta seviye zorluğa sahip olduğunu söylemek mümkün. Yani paylaşılan bilgilere göre onarım için özel aletlere ve deneyime sahip olmak gerekiyor. USB-C portunu değiştirmek için 22 vida sökmek gerekiyor. Bu da işlemi oldukça zahmetli hale getiriyor.

Ekranı ayırmak, iç parçalara zarar vermeden 22 vidayı sökmek ve tekrar bir araya getirmek deneyim ve dikkat gerektiriyor. Batarya, kamera modülü ve USB-C portu gibi daha sık değiştirilen parçalara ulaşmak için cihazın ekranını sökmek gerekiyor. Bu da tamir işlemini biraz zorlaştıran bir durum.

iPhone 17 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.3 İnç

6.3 İnç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1206x2622 piksel (FHD+)

1206x2622 piksel (FHD+) Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen2)

Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 48 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 48 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

18 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

iPhone 17 Pro Türkiye Fiyatı