Parça Parça Alsak Ne Kadar? iPhone 17’nin Parça Fiyatları Şok Etti!

Geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 17 ailesi kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Bu kapsamda stoklar hızla tükenirken yedek parça fiyatları da resmi olarak açıklandı. Ancak tüketiciler yedek parça fiyatlarından oldukça şikayetçi. Peki iPhone 17 parçaları ne kadar? İşte detaylar...

iPhone 17’nin Resmi Parça Fiyatları Açıklandı!

Apple’ın Self Service Repair programı üzerinden yayımlanan parça bedelleri iPhone 17’nin onarım maliyetinin düşündüğümüzden çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Üstelik hesaplamalarda cihazın en karmaşık bileşenlerinden biri olan anakart (logic board) yer almıyor.

Parçalar tek tek toplandığında iPhone 17’nin resmi bileşen maliyeti 1033 dolar seviyesine dayanıyor. Bu da en ufak bir düşme, çatlama ya da sıvı teması durumunda faturanın oldukça kabarabileceğini ortaya koyuyor. En büyük maliyet kalemlerinden biri şüphesiz ekran.

iPhone 17’nin ekran değişim bedeli 329 dolar olarak listelenmiş durumda. Arka cam için belirlenen 159 dolarlık fiyat, cihazın yapıştırma tekniği nedeniyle oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış. Bu iki parça bile birlikte yaklaşık 500 dolara yaklaşıyor.

Arka kamera modülleri de beklenenden yüksek fiyatlara sahip. Ana kamera için belirlenen tutar 199 dolar, ikinci kamera modülü ise 169 dolar düzeyinde. Ön kamera için yine 169 dolar talep ediliyor ki bu, selfie kamerasının bile artık premium bir bileşen hâline geldiğini gösteriyor.

Cihazdaki küçük ama kritik modüllerin maliyeti de dikkat çekici. Taptic Engine, hoparlörler, mmWave antenli üst hoparlör gibi modüllerin her biri 67,8 dolar seviyesinde yer alıyor. Alt hoparlör ise tek başına 5,85 dolar olarak fiyatlandırılmış. Hatta cihazın alt gövde vidalarının tanesi 0,18 dolar, anakart üst gövdesi ise 4,5 dolar şeklinde listelenmiş.

Peki siz iPhone 17 yedek parça fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar yüksek mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...