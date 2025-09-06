Apple'dan iPhone 17 Serisi için Radikal Değişiklik! Vazgeçiyor

Teknoloji dünyasının merakla beklediği “Awe Dropping” etkinliği için geri sayım başladı. Apple, bu özel lansmanda iPhone 17 serisi başta olmak üzere birçok yeni ürünü tanıtacak. Şirketin yeni akıllı telefonlarının tasarımı ve özellikleriyle gündem yaratması bekleniyor.

Etkinliğe sayılı günler kala arka arkaya dikkat çekici sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son ortaya çıkan iddialara göre Apple, geçen yıllarda çıkardığı modellerinde kullandığı titanyumu bırakmaya hazırlanıyor. Peki neden? İşte detaylar…

iPhone 17 Pro Alüminyum Çerçeveyle Gelebilir

Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro modellerinde titanyum çerçeve kullanarak dayanıklılığı ön plana çıkarmıştı. Daha önceki Pro serilerinde ise paslanmaz çelik tercih edilmişti. Ortaya çıkan yeni söylentiler ise iPhone 17 Pro ve Pro Max’in alüminyum çerçeveyle geleceğini işaret ediyor.

İlk kez 2024’ün sonlarında gündeme gelen bu iddia, 2025’in başlarında güvenilir kaynaklarca da desteklenmişti. Şimdi yeniden konuşulmaya başlanması söylentinin doğru çıkma ihtimalini oldukça artırıyor. Peki şirket neden böyle bir karar aldı? Aslında bunun üç önemli sebebi var.

İlk neden alüminyumun titanyuma göre daha hafif olması. iPhone 15 Pro ve 16 Pro modelleri, performansları kadar ağırlıklarıyla da konuşulmuştu. Kullanıcılar telefonların elde taşınmayacak kadar ağır olmadığını söylese de daha hafif olmalarını istiyordu. Alüminyum bu noktada avantaj sağlıyor.

İkinci sebep ısı dağılımı. Titanyum çerçeveli iPhone’lar zaman zaman aşırı ısınma sorunlarıyla gündeme gelmişti. Hatta bir kullanıcı, telefon cebindeyken bacağını yaktığını iddia etmişti. Ayrıca çok ısınmasından kaynaklı elinde tutamayanlar bile olmuştu. Alüminyum ise ısıyı daha hızlı dağıtabildiği için bu tür sorunları azaltabilir.

Son olarak alüminyumun titanyuma göre daha ucuz ve kolay işlenebilir bir malzeme olması da nedenler arasında. Bu durum Apple’ın üretim maliyetlerini düşürebilir. Ancak şirketin fiyat politikası göz önünde bulundurulduğunda satış etiketlerine bir etki etmesi beklenmiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.