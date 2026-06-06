Yeni Zombi Hayatta Kalma Oyunu Duyuruldu! Şimdiden Büyük İlgi Görüyor

Oyun dünyasının merakla beklediği Summer Game Fest etkinliği kapsamında yeni oyun duyuruları gelmeye devam ediyor. Son olarak kıyamet sonrası bir dünyada geçen açık dünya zombi hayatta kalma oyunu Last Harbor da resmen duyuruldu. Kısa sürede büyük ilgi gören yapım, hayatta kalma mekanikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Peki Last Harbor nasıl bir oyun olacak, ne zaman çıkacak ve sistem gereksinimleri neler olacak? İşte oyun hakkında tüm bilmeniz gerekenler...

Last Harbor Nasıl Bir Oyun Olacak?

tinyBuild tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan Last Harbor, oyuncuları kıyamet sonrası bir dünyaya götürecek. Oyunda zombilerin karaları ele geçirdiği bir dünyada hayatta kalmaya çalışan insanların hikâyesine ortak olacağız. Denizlere sığınarak yaşam mücadelesi vereceğimiz yapımda sahip olduğumuz tekneyi üs olarak kullanacak; kaynak toplayacak, ekipman üretecek, tekneyi geliştirecek ve yeni adaları keşfetmeye çıkacağız.

Çok oyunculu şekilde oynanabilen Last Harbor'ı zombi temalı diğer en iyi hayatta kalma oyunlarından ayıran en önemli unsur ise mobil üs sistemi olacak. Benzer oyunlarda oyuncular genellikle karada sabit bir üs inşa ederken, Last Harbor'da tüm yaşam alanımız bir tekneden oluşacak. Üretimden depolamaya, ekipman geliştirmeden savunmaya kadar her şeyi bu teknede gerçekleştireceğiz. Bu nedenle tekne, yalnızca bir ulaşım aracı değil.

Karaya yapılan her keşif ise büyük risk taşıyacak. Kaynak ve ganimet bulmak için ziyaret edeceğimiz adalar zombilerle dolu olurken, tehlike yalnızca ölülerle sınırlı kalmayacak. Değerli eşyaların peşindeki diğer oyuncular da her an saldırıya geçebilecek. Bu nedenle Last Harbor zombi hayatta kalma mekaniklerini PvP çatışmaları ve açık dünya keşfi ile birleştirerek daha gerilim dolu bir deneyim sunacak.

Last Harbor Ne Zaman Çıkacak?

Kısa süre önce Steam sayfası açılan Last Harbor'ın ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik net değil. Geliştirici ekip tarafından kesin bir çıkış tarihi paylaşılmasa da oyunun 2027 yılı içerisinde oyuncularla buluşması planlanıyor. Bu da yapımın çıkışına daha uzun bir süre olduğunu gösteriyor. Peki Last Harbor Türkçe dil desteği sunacak mı?

Last Harbor Türkçe Dil Desteğine Sahip Olacak mı?

Last Harbor'ın Steam sayfasında yer alan bilgilere göre oyun, Türkçe dil desteği sunmayacak. En azından şu an için paylaşılan dil seçenekleri arasında Türkçe bulunmuyor. Oyuncular yapımı İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve Kastilya İspanyolcası dillerinde oynayabilecek.

Elbette bu seçenekler hep aynı kalmayabilir. Geliştirici ekip, oyuncuların ilgisine bağlı olarak çıkıştan sonra güncellemelerle yeni dil destekleri ekleyebilir. Ancak şu an için Türkçe dil desteğine ilişkin herhangi bir resmî açıklama yapılmış değil.

Last Harbor Minimum Sistem Gereksinimleri Neler Olacak?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: 64-bit işletim sistemini destekleyen işlemci

64-bit işletim sistemini destekleyen işlemci Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, AMD Radeon RX 5700, Intel Arc A750

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, AMD Radeon RX 5700, Intel Arc A750 RAM: 16 GB

16 GB DirectX: Sürüm 11

Last Harbor Hangi Platformlara Gelecek?

Last Harbor, şu an için yalnızca PC platformu için duyuruldu. Oyuncular oyunu Steam üzerinden satın alarak kütüphanelerine ekleyebilecek ve oynayabilecek. PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümlerinin çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik belli değil.

Editörün Yorumu

Mevcut bilgilere göre Last Harbor gerçekten oldukça güzel bir oyuna benziyor. Zombi temalı hayatta kalma oyunlarını çok sevdiğim için bu yapımı da merakla beklemeye başladım. Oyun piyasaya sürüldüğünde oynamayı düşünüyorum. Çıktığında daha ilk haftasında Türkiye’de en çok satanlar arasına gireceğine inanıyorum. Umarım geliştirici ekip oyuna Türkçe dil desteğini de ekler.