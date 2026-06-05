Hyundai i20'den İlk Görsel Geldi: Tasarım Tamamen Değişiyor!

Hyundai, yeni nesil i20 için ilk ön tanıtım görselini paylaştı. Hyundai Brezilya'nın Instagram sayfasında paylaşılan görsel yeni modelin tasarımı hakkında ilk ipuçlarını barındırıyor. Şirketin uzun yıllardır en önemli modellerinden biri olan Hyundai i20, yeni neslinde oldukça çarpıcı bir tasarıma ev sahipliği yapacak gibi görünüyor.

Yeni Nesil Hyundai i20 Nasıl Görünecek?

Paylaşılan teaser görseline göre yeni i20, Hyundai'nin son dönemdeki tasarım anlayışını benimseyecek. Yeni modelin Y formlu LED gündüz farları ince bir LED şerit ile birbirine doğru uzanacak. Hyundai'nin yeni ince LED farlarını şimdiye kadar Kona ve IONIQ 6 dahil birçok modelde görme fırsatı yakaladık. Yeni nesil ile Hyundai i20 de bu anlamda markanın diğer modellerine katılacak.

Hyundai daha önce yaptığı açıklamada yeni i20 için hatchback ve SUV modeller arasında bir köprü olacak ifadesini kullanmıştı. Aracın çekilen casus fotoğrafları da bu açıklamayı doğrular nitelikte. Önceki modele göre çok daha köşeli bir tasarıma sahip olan aracın, belirgin omuz çizgisi ve şişkin çamurlukları da ifadeleri haklı çıkarıyor. Aracın boyutlarının ise hemen hemen aynı olacağını söyleyebiliriz.

Yeni Hyundai i20'nin İç Mekanı Nasıl Olacak?

Yeni nesil i20'nin iç mekanı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak daha önce çekilen casus fotoğrafları ve markanın yeni tasarım felsefesi fikir sahibi olmamıza yardımcı oldu. Şirketin geçtiğimiz aylarda tanıttığı Pleos Connect bilgi-eğlence sistemine sahip olacağını söyleyebiliriz.

İlk olarak iONIQ 3 modeli ile karşımıza çıkan bu iç mekan tasarımında ön konsoldaki büyük bir bilgi-eğlence sistemi ekranı yer alıyor. Yeni modelde IONIQ 3'ten farklı olarak dijital göstergeyi ve bilgi-eğlence sistemini kapsayan kavisli bir ekran kullanılacak. Önümüzdeki dönemde tüm Hyundai modelleri bu iç mekan tasarımını benimseyecektir.

Yeni Hyundai i20 Hangi Motor Seçeneklerine Sahip Olacak?

Yeni nesil Hyundai i20'nin oldukça çeşitli motor seçenekleri ile satılması bekleniyor. Giriş seviyesinde yine 3 silindirli 1.0 litrelik turbo beslemeli motor bekleyebiliriz. Bunun yanı sıra 48V hafif hibrit destekli bir güç ünitesi de yine seçenekler arasında. Bunların yanında tam hibrit bir Hyundai i20 görmek de mümkün ancak bunun için biraz daha beklememiz gerecek.

Yeni Nesilde Hyundai i20 N Olacak Mı?

Hyundai i20 N tanıtıldığı ilk günden bu yana artk unutulmaya yüz tutmuş hot-hatch sınıfını tekrar hareketlendirmişti. 1.6 litrelik turbo beslemeli motorundan 204 beygir elde eden otomobil, sahip olduğu manuel şanzımanı ile yakın zamanda üretilen en saf sürücü otomobillerinden bir tanesiydi. Yeni nesil ile birlikte i20 N modelini de piyasaya sürmeye hazırlana Hyundai, katı regülasyonları aşmak için ise hibrit bir üniteye geçiş yapacak. Yeni hibrit ünite ile i20'in daha güçlü ve daha verimli olmasını bekleyebiliriz. Ancak manuel şanzımana veda edeceğiz.

Yeni Hyundai i20 Hangi Ülkede Üretilecek?

Hyundai Brezilya'dan bir görüntü paylaşarak yeni i20'nin müjdesini veren Koreli üretici muhtemelen yeni modelini de burada üretmeye başlayacak. Bilindiği gibi mevcut Hyundai i20, Türkiye ve Hindistan'da üretiliyordu. Yeni nesilde Hyundai i20'nin ülkemizde ya da Hindistan'da üretilip üretilmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Brezilya'da üretilecek olan i20'nin bölgeye özel olması da bir başka olasılık olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni Hyundai i20 Ne Zaman Tanıtılacak?

Yapılan teaser paylaşımının ardından modelin resmi tanıtımı da kısa süre içerisinde yapılacaktır. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni teaser paylaşımlarının ardından birkaç hafta içerisinde yeni Hyunda i20'yi görmek fırsatı yakalayacağız. Güney Koreli üreticinin yeni i20 modelini haziran ayı içerisinde tanıtmasını bekliyoruz.

Editörün Yorumu

Hyundai i20, uzun süredir en çok sevilen otomobillerden bir tanesi. Özellikle son iki neslinde oldukça büyük başarı yakalayan otomobil, 4. neslinde de bu başarıyı sürdürmek istiyor. Yeni modeli şimdilik sadece LED farları ve birkaç casus fotoğrafları ile görme fırsatı yakaladık. Ancak dikkat çeken LED far tasarımı aracın geri kalanına yansırsa ve uygun fiyatla sunulursa yine oldukça fazla satacağına şüphe yok.