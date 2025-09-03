iPhone 17 Pro Max'in Yeni Videosu Ortaya Çıktı! Tasarımı Şaşırtıyor

iPhone 17 serisi ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni iPhone modellerinin kılıfları sızdırılmıştı. Bu kez ise iPhone 17 Pro Max'in yeni videosu ortaya çıktı. Videoya göre tasarımda büyük bir değişikliğe imza atılacak.

iPhone 17 Pro Max'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden iPhone 17 Pro Max'in videosu paylaşıldı. 3 saniye uzunluğundaki video, yeni iPhone modelinin arka yüzeyinin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Ortaya çıkan görüntülere göre iPhone 17 Pro Max'in arka yüzeyinde büyük bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera yer alacak. Kameraların yanında bir adet LED flaş bulunacak. iPhone 16 Pro Max'te kare şeklinde küçük bir kamera modülü tercih edilmişti.

Iphone 17 pro Max available pic.twitter.com/KAFLPEIo6M — pipfix (@LusiRoy8) September 2, 2025

iPhone 17 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok sayıda kişi tarafından uzun süredir merakla beklenen iPhone 17 serisi 9 Eylül 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikteiPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. iPhone 16 serisi de 9 Eylül'de tanıtılmıştı.

iPhone 17 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 17 Pro Max, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 12 GB RAM'e sahip telefon gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alacak. Depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alacak.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. iPhone 17 Pro'nun ön yüzeyinde 24 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

iPhone 17 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 17 799 dolar (32.892 TL), iPhone 17 Air 949 dolar (39.067 TL), iPhone 17 Pro 1.049 dolar (43.184 TL), iPhone 17 Pro Max ise 1.249 dolar (51.400 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.