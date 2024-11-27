Samsung Dalga Geçti, Kullanıcılar Pişman Etti: "Apple ile Dalga Geçiyorsun ama Yaptıklarını Yapıyorsun"

Akıllı telefon pazarının en büyük iki rekabetçisi şüphesiz Apple ve Samsung. İkilinin gündeme düşen haberleri, çoğu kendi içsel güncellemeler ve problemleriyle ilgili olsa da bir haberin başlığında biri geçiyorsa diğeri de yüksek ihtimalle yanına konuyor.

Bu defa ikilinin gündeme geldiği konu Samsung'un Youtube kanalı üzerinden yayınladığı reklam. Reklamda direkt olarak Apple hedef alınıyor ve kasti işletim sistemi yavaşlatmalarından tut, sürekli model yükseltme talebine kadar gönderme yapılarak dalga geçiliyor.

"Simon Bir Çok Şey Söylüyor, Siz Samsung Ne Diyor Ona Bakın"

Reklam filmi Apple mağazasının önünde yeni model iPhone almak üzere uzun bir kuyruk oluşturan müşterilerle başlıyor. Müşterilerin elinde Apple model telefonlar ve kutuları bariz bir şekilde görünüyor.

“Simon diyor ki, telefonunu yükselt. Yine… Her zamanki işler. Kimin umurunda.”

Ardından başka bir müşterinin elinde Galaxy Z Fold modelini görüyoruz. Yanlarından geçip gidiyor.

Ardından başka bir sahnede iki turistin, bir manava bir şeyler anlatmaya çalıştığını görüyoruz. Başka bir Galaxy Z Fold kullanıcısı, telefonun “anlık çeviri” özelliğini kullanarak turistlere yardımcı oluyor.

“Simon bir çok şey söylüyor. Samsung ise ‘özgün ol, kendi işine bak’ diyor.”

Reklam, “Kimse inovasyon için beklememeli” ve “Güncellemeni güncelle” mottoları ile bitiyor.

Kullanıcılardan Tepki: Siz Önce Kendinize Bakın

Videonun altına gelen yorumlardan bazıları Apple’ı savunuyor. Buna Samsung kullanıcıları da dahil. Bir kullanıcı, Samsung’un farklı olduğunu savunup bu kulvarda mesajlar verirken aslında kendisinin kopyacı olduğunu ve Apple ne yaparsa aynısını yaptığını savundu. Yorumu şöyle:

Üzücü olan şu; Samsung ne zaman iPhone'larla dalga geçse yeni nesil Galaxy telefonları hepiPhone'a benziyor. iPhone'da Micro Sd Kart yok diye dalga geçtiniz ve sonra siz de kaldırdınız. Çıkarılabilir bataryalarla dalga geçtiniz, kendi modellerinizdeki bataryalar da çıkmıyor. 3.5 jak soketi, adaptör, kulaklık ve Flash Player’la dalga geçtikten sonra hepsini Samsung’lardan kaldırdınız. Çentik tasarımıyla dalga geçip kopyaladınız.

Bir başka Samsung kullanıcısı da, “Apple ile dalga geçeceğinize inovasyonlara odaklanın!” şeklinde tepkisini gösterdi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Samsung’a gelen bu tepkiler doğru mu? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz.