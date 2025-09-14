Apple Ne Yapacağını Şaşırdı! iPhone 17 Teslimatları Ertelendi

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte iPhone 17 serisini tüketicilerin karşısına çıkardı. Serinin yıldızı ise yine her zamanki gibi iPhone 17 Pro Max oldu. Yeni modeller birçok ülkede ön siparişe açılırken teslimatlar da yakında başlayacak. Ancak şirket, ana vatanı ABD’de yoğun talep nedeniyle teslimat tarihlerini ertelemek zorunda kaldı. İşte detaylar...

iPhone 17 Pro Max'in ABD'deki Teslimatları Ertelendi

Apple, yeni iPhone 17 serisini ilk etapta 63 ülkede ön siparişe açtı. Bu ülkeler arasında Türkiye’nin ile birlikte ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Çin, Kolombiya, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya, Malezya, Meksika, Singapur, Güney Kore, Tayland, BAE, Vietnam ve daha pek çok ülke yer alıyor.

Teknoloji devi, birçok ülkede teslimatları 19 Eylül’de başlatacak. Ancak ABD’de süreç daha uzun sürecek gibi görünüyor. Şirketin resmi web sitesinde iPhone 17 Pro Max için teslimat süresi “3-4 hafta” olarak güncellendi. Yani cihazın kullanıcılarla buluşması en erken ekim ayına sarkacak.

iPhone 17 Pro Max Teknik Özellikleri

Tasarım : 163.4 x 78 x 8.8 mm - 233 gram

: 163.4 x 78 x 8.8 mm - 233 gram Ekran : 6.9 inç - Super Retina XDR OLED - 120 Hz - 1320 x 2868 piksel - 3000 nit

: 6.9 inç - Super Retina XDR OLED - 120 Hz - 1320 x 2868 piksel - 3000 nit İşlemci : 3 nm - Apple A19 Pro - 6 çekirdekli GPU

: 3 nm - Apple A19 Pro - 6 çekirdekli GPU RAM ve Depolama : 12 GB RAM; 256 GB - 512 GB - 1 TB - 2 TB Depolama

: 12 GB RAM; 256 GB - 512 GB - 1 TB - 2 TB Depolama Yazılım : iOS 26

: iOS 26 Arka Kamera : 48 MP, f/1.6, 24mm geniş açı - 48 MP, f/2.8, 100mm telefoto - 48 MP, f/2.2 ultra geniş açı

: 48 MP, f/1.6, 24mm geniş açı - 48 MP, f/2.8, 100mm telefoto - 48 MP, f/2.2 ultra geniş açı Ön Kamera : 18 Megapiksel f/1.9 geniş açılı - 4K 60 FPS

: 18 Megapiksel f/1.9 geniş açılı - 4K 60 FPS Video Kayıt : 4K 120 FPS - 10-bit HDR, Dolby Vision HDR, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D uzamsal

: 4K 120 FPS - 10-bit HDR, Dolby Vision HDR, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D uzamsal Yakınlaştırma : 4x veya 8x optik - 40x dijital

: 4x veya 8x optik - 40x dijital Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, USB-C 3.2 Gen 2

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.