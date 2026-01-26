Nothing'den Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

Nothing, uygun fiyatlı yeni Android telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Phone 4a olarak isimlendirilen akıllı telefon, bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda Qualcomm'un orta segment bir Snapdragon işlemcisi yer alacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

Nothing Phone 4a Yeni Sertifika Aldı

A069 molde numarasına sahip olan Nothing Phone 4a, TDRA sertifikası aldı. Bu sertifika, Phone 4a'nın Birleşik Arap Emirlikleri pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiğini gösteriyor. Akıllı telefonun Birleşik Arap Emirlikleri dışında hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

Nothing Phone 4a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonda Snapdragon 7s serisi bir işlemci bulunacak. İşlemcinin tam adı henüz belli değil ancak muhtemelen Snapdragon 7s Gen 4 olacaktır. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Sıra dışı tasarımıyla öne çıkan Nothing Phone 3a'da 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, yaklaşık 387 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelin ayrıca 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor.

Nothing Phone 4a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Beyaz, siyah, mavi ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak Nothing Phone 4a'nın 475 dolar (20.603 TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Nothing Phone 4a Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone 4a'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarım belli olacak. Sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Nothing Phone 3a, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.