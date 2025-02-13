iPhone 17 Pro Max'in Sevilen Detayı Artık Gözle Görülmeyecek Ama Üzülmeyin

Uzun yıllardır Apple'ın tasarımını değiştirmesindeki en büyük engel Dynamic Island detayı olmuştu. Kullanıcılarına tam ekran deneyimini çerçeve olmadan sunmak isteyen şirket, bu detaydan bir tık ferâgât ederek tasarımını köklü olarak değiştirmeye hazırlanıyor.

Ancak Dynamic Island sevenlerinin üzülmesine gerek yok. Zira bu tasarım tamamen yok olmak yerine Apple'ın istediği tasarımı ortaya çıkarabilmesi için elden geçirilecek.

Android telefonlar genellikle delikli kamera tasarımına sahipken, iPhone'lar Dynamic Island ile bu sorunu çözüyor. Şimdi gelen sızıntılara göre iPhone 17 Pro Max'te Dynamic Island biraz daha küçülecek, ancak tamamen kaybolmayacak.

Metalens Teknolojisi ile Dynamic Island Küçülüyor

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın söylediğine göre Apple, iPhone modellerindeki Face ID bileşenlerinin boyutunu küçültecek. Bunun için Metalens adlı bir teknoloji kullanacak.

Söz konusu teknoloji, optik bileşenlerin boyutunu ciddi oranda azaltıyor ve ekranın üstünde daha küçük bir alanı kaplamasını sağlıyor.

Ancak Face ID'nin tamamen ekran altına taşınması için henüz erken. Bazı analistler daha önceki açıklamalarında bu değişikliğin iPhone 17 ile geleceğini savunmuştu. Şimdi gelen son raporlar, Apple'ın Face ID’yi ekran altına en erken iPhone 18 serisinde koyacağını gösteriyor.

Foldable iPhone ve iPad'de Face ID Nasıl Olacak?

Apple, gelecekteki iPad modellerinde ve katlanabilir iPad'de de Metalens teknolojisini kullanmak niyetinde.

Bunun ilk nesil katlanabilir iPad'de de yer alabileceği söyleniyor. İlaveten Apple'ın 2026 yılında katlanabilir bir iPhone tanıtacağı da vurgulanıyor. Böylece tasarımda Samsung Galaxy Z Fold esintileri göreceğiz. Ancak şimdilik Face ID sisteminin nasıl çalışacağına dair bir bilgi yok.

Tabii Apple'ın hiç acelesi yok. Face ID teknolojisini ekran altına almak için kendisine zaman tanıyan şirket, sistemin mükemmel çalıştığından emin olmadan bir adım atmayacak. OLED ekran optik performansı etkileyebileceği için, Face ID'nin güvenilirliğinden ödün vermemek adına süreç yavaş işleyecek.