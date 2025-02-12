İnce Telefon Samsung Galaxy S25 Edge Geekbench Puanları ile Şaşırttı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy S25 serisini 22 Ocak 2025 tarihinde düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttı. Etkinlikte Galaxy S25 Edge de gösterildi ancak özellikleri resmî olarak paylaşılmadı. Merakla beklenen Galaxy S25 Edge modeli Geekbench testi ile gündeme geldi.

Samsung Galaxy S25 Edge Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

İnceliği ile öne çıkacak Samsung Galaxy S25 Edge SM-S937B model numarası ile ortaya çıktı. SM-S937B model numaralı sürüm Avrupa'da, SM-S9370 model numarasına sahip sürüm ise Çin'de satılacak.

Telefon tek çekirdek testinde 2.806 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8.416 puan almayı başardı. Bu test ile birlikte telefonun bazı özellikleri de gün yüzüne çıktı. Geekbench sonuçları, Galaxy S25 Edge modelinin Galaxy for Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile birlikte geleceğini gözler önüne serdi.

Bu nedenle Galaxy for Snapdragon 8 Elite işlemcili Edge modelini Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Avrupa'da da göreceğiz. Geekbench testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modellerinde 12 GB RAM tercih edilmişti. Galaxy S25 Ultra modelinde ise 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri bulunuyor.

Edge modelinin 5,84 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek telefonda 3.900 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı öne sürüldü.