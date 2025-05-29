iPhone 17 Pro Max'in Tasarımı Ortaya Çıktı: Detaylar Sizi Şaşırtabilir!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son dönemde merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi iPhone 17 için çalışmalarına hız kazandırdı. Haliyle yeni cihazlar hakkında ortaya çıkan sızıntılar da giderek artmaya başladı. Son olarak serinin en güçlü modeli olması beklenen iPhone 17 Pro Max ile ilgili yeni bir tasarım söylentisi teknoloji dünyasında gündem oldu.

Sektörel kaynaklar, son dönemde iPhone 17 Pro Max'in tasarımı ile ilgili ortaya atılan iddialar ışığında hazırlanan bir maketin videosunu paylaştı. Görüntülere göre yeni telefon, görünümünde yeni detaylar barındıracak.

iPhone 17 Pro Max Önceki Modele Göre Daha Kalın Olacak

Paylaşılan videoyu incelediğimizde telefon için tasarlanan yeni maketin, ilginç bir şekilde eski nesillerden bile daha kalın olduğunu görüyoruz. Öyle ki yeni modelin kalınlığının 8.725 mm olacağı, bu değerin iPhone 16 Pro Max’in 8.25 mm’lik kalınlığından belirgin şekilde fazla olduğu ifade ediliyor.

Her geçen yıl telefonlarını daha ince tasarlamayı hedefleyen Apple'ın böyle bir karar almasının arkasında yalnızca tasarımsal tercihler değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini güçlendirme hedefi bulunuyor. İddialara göre şirket, Pro Max modelinde daha büyük bir batarya kullanmak için cihazın inceliğinden ödün verecek.

Kalınlığın yanı sıra uzun bir süredir gündemde olan yeni kamera kurulumuyla da iPhone 17 Pro Max'te karşılaşacağız. Videodaki makete göre iPhone modelleriyle özdeşleşen üçgen şeklindeki sensör dizilimi korunurken, kamera adasının baştan sona kadar uzatılacak.

Tasarımda Farklı Malzemeler Kullanılabilir

iPhone 17 Pro Max sadece görünümüyle değil, sahip olduğu bazı malzemelerle de eski nesil modellerden sıyrılacak. Aktarılanlara göre Apple, yeni amiral gemisinin çerçevesinde daha önce kullanılan titanyum yerine alüminyum alaşımlı bir malzemeyi tercih edecek. Ayrıca arka yüzeyde hem dayanıklılık hem de hafiflik sağlayacak cam ve alüminyum karışımı bir yapı kullanılması bekleniyor.

İşte yeni Pro Max'in sergilendiği video:

iPhone 17 Pro is beautiful pic.twitter.com/d2osFRSVDS — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 28, 2025

Peki siz yeni iPhone 17 Pro Max'in tasarımı ile ortaya çıkan sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...