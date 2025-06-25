iPhone 17 Pro ve Pro Max'in En Net Görselleri Yayınlandı! İşte Tasarımı!

Apple'ın önümüzdeki eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone 17 serisi her gün bir başka sızıntıyla gündeme geliyor. Son olarak telefonların tasarımı ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan en net görüntülerden bazıları kısa bir süre önce paylaşıldı.

Şirkete yakın kaynaklar, serinin en üst düzey modelleri olarak öne çıkan iPhone 17 Pro ve Pro Max'in maket versiyonlarını sosyal medyadaya yayımladı. Söz konusu görüntüler, yeni cihazların nasıl bir görünüme sahip olacağını ortaya koyuyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max'in Tasarımı Ortaya Çıktı

Yeni maketler, iPhone 16 Pro’dan aşina olduğumuz “Titanium Black” isimli renk paletine benzer bir renk seçeneğe sahip.Cihazların tasarımındaki en dikkat çeken detaylardan biri, kamera panelinin artık gövdeyi tamamen kaplaması. Ayrıca önceki modellerde koyu çerçeveyle ayrılan kamera modülünün, artık cihazın ana rengiyle birebir uyumlu şekilde tasarlandığını görüyoruz.

Bu detaylara ek olarak, paylaşılan görsellerde kamera panelinin eski modellere göre gövdeden daha belirgin bir şekilde yükseldiği de görülüyor Söz konusu yenilik, muhtemelen lens ile sensör arasındaki mesafeyi artırarak görüntü kalitesini geliştirmeyi hedefliyor. Ancak kameraların konumlandırması, önceki nesillerde olduğu gibi yine üçgen bir dizilimle ve panelin üst kısmına yerleştirilmiş.

Öte yandan paylaşılan maketin iPhone 17 Pro’ya mı yoksa Pro Max modeline mi ait olduğu henüz net değil. Ancak daha önce ortaya çıkan söylentiler, iPhone 17 Pro Max’in şimdiye kadar üretilmiş en kalın iPhone olabileceğini öne sürüyordu. Maket versiyonların nispeten ince bir modeli çağrıştırdığını, bu nedenle muhtemelen iPhone 17 Pro'yu baz aldığını söyleyebiliriz.

IPhone 17 Pro Black, Absolutely beautiful pic.twitter.com/tQZAGa6TGl — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 24, 2025

Yeni tasarım diliyle dikkat çeken iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, görünüşe göre Apple’ın bu yılki lansmanında önemli yeniliklerin habercisi olabilir. Gelin hep birlikte telefonların teknik detaylarına da bir göz atalım.

iPhone 17 Pro ve Pro Max Özellikleri

iPhone 17 Pro'nun muhtemel teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6,3 inç, 1206 x 2622 piksel, 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED

6,3 inç, 1206 x 2622 piksel, 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 24 MP geniş açılı kamera

iPhone 17 Pro Max'in muhtemel teknik özellikleri ise şöyle:

Ekran: 6,9 inç, 1320 x 2868 piksel, 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED

6,9 inç, 1320 x 2868 piksel, 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 24 MP geniş açılı kamera

Peki siz yeni iPhone 17 Pro ve Pro Max'in muhtemel tasarımı ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...