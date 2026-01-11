Türkiye'de 107 Bin 999 TL'ye Satılan iPhone 17 Pro, Yurt Dışında Bedava Oldu

Türkiye'de 107 bin 999 TL'ye satılan iPhone 17 Pro, ABD'deki Verizon kullanıcıları için bedava oldu. Ülkemizde neredeyse dört asgari ücret bedeline satılan telefon, 36 ay taahhüt yapan kullanıcılara ücretsiz veriliyor.

iPhone 17 Pro, Yurt Dışında Faturalı Hat Kullananlara Bedava Oldu

Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 17 serisi kuşkusuz harika özelliklere sahip. Özellikle iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, bu özellikler sayesinde kullanıcıların favorisi durumunda. Bu telefonlarla ilgili en büyük sorun ise fiyatı.

iPhone 17 Pro, Türkiye'de 107 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Aslında söz konusu telefonun yurt dışı satış fiyatı 1099 dolar yani yaklaşık 47 bin TL. Ülkemizde daha pahalı olmasının temel nedeni ise vergiler.

Vergiler nedeniyle Türkiye'de bu telefonu almak için küçük bir servet ödemek gerekiyor. Yurt dışında ise farklı bir senaryo var. Örneğin ABD'de faaliyet gösteren bir operatör olan Verizon, 36 ay boyunca sınırsız paketlerinden birini kullanan kişilere iPhone 17 Pro'yu bedava veriyor.

Muhtemelen şu anda söz konusu paketlerin bir servet değerinde olduğunu düşünüyorsunuz. Durum hiç de öyle değil. Welcome paketi aylık 25 dolar, Plus paketi aylık 40 dolar ve Ultimate paketi ise aylık 50 dolar. Yani aylık bin TL ile 2 bin TL arası değişiyor. (Türkiye'deki sınırsız paketler de benzer fiyatlara satılıyor ve yurt dışı kadar hızlı değil.)

Ödemeniz gereken tek ücret ise tek seferlik alınan 40 dolar değerindeki aktivasyon ücreti. Taahhüt sistemi ise bizdekinden biraz farklı. Buna göre telefonun normal taksit tutarı olan 30 dolar 55 cent her ay faturanıza yansıtılıyor. Ancak aynı faturada bir indirim uygulanıyor ve bu tutar sıfırlanıyor.

36 ayın sonunda ise 0 dolar ödediğiniz telefonun borcu kalmıyor ve iPhone 17 Pro'ya bedava sahip oluyorsunuz. Peki bundan bize ne? Yurt dışındaki insanların Türkiye'de dört asgari ücrete satılan telefonu bedava alabildiğini neden sizlere anlatıyoruz?

Operatörler Bedava Telefon Vermelerine Rağmen Para Kazanıyor

Eğer Verizon'un iPhone 17 Pro'yu bedava vermesinin büyük bir olay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. ABD'de ve hatta dünyanın pek çok yerinde buna benzer kampanyalar uzun zamandır mevcut. Pek çok operatör, amiral gemisi modelleri bile ücretsiz verebiliyor.

Türkiye'de ise 47 bin TL'lik telefona vergilerle 107 bin TL vermek yetmiyor. Telefonu almak için operatörünüze giderseniz sizden ya yüksek faizle kredi çekmeniz ya da telefonun fiyatını ciddi oranda artıran faturaya ek taksit yapmanız beklenir.

Ancak gördüğünüz üzere çok daha iyi şartlar mümkün. Eğer Verizon gibi operatörler yıllardır sunduğu bu gibi hizmetlere rağmen para kazanabiliyorsa ülkemizde faaliyet gösteren Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone da kazabilir. Ne yazık ki mevcut şartlarda biz bu tarz hizmetlere layık görülmüyoruz.