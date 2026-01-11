iPhone Air 2 Geliyor: Hem Daha Ucuz Hem de Daha Güçlü Olacak!

Apple, iPhone ailesindeki dördüncü koltuğu doldurmak adına yıllardır çeşitli çalışmalar yürütüyor. Hatırlarsanız şirket uzun süredir Plus modellerini denemiş, ardından "Mini" ile şansını zorlamıştı. Ancak her iki seri de beklenen satış rakamlarına ulaşamadı. Markanın yeni umudu iPhone Air ise henüz rüştünü ispatlayamadan eleştirilerin odağı haline geldi.

Gelen son sızıntılar Apple'ın bu geri bildirimleri dikkate alarak iPhone Air 2 projesini yeniden masaya yatırdığını gösteriyor. İddialara göre şirket yeni ultra ince modelin çıkış takvimini gözden geçirerek, cihazın geliştirme sürecine daha fazla zaman ayırmayı planlıyor. İşte detaylar!

iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

İddialara göre daha öncesinde 2026 sonbaharında tanıtılması planlanan iPhone Air 2, Apple'ın cihaz üzerinde daha fazla yoğunlaşma istediği doğrultusunda 2027 baharına ertelendi. Analistler ayrıca şirketin n Pro modelleri ile diğer cihazları birbirinden ayırarak her model için pazarda yeterli nefes alma alanı bırakmayı hedefliyor.

iPhone Air 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Bildiğiniz üzere serinin ilk modeli yüksek fiyat etiketine rağmen yalnızca bir arka kamera ile gelmesi nedeniyle eleştirilerin merkezine oturmuştu. Bu durumu tersine çevirmek isteyen Apple, yeni versiyonun arka yüzeyinde iki farklı kamera lensine yer verecek.

Buna göre iPhone Air 2, ana kameranın yanı sıra ultra geniş açılı sensör olarak görev yapacak bir kameraya daha ev sahipliği yapacak. Öte yandan şirketin sadece 5.6 mm inceliğindeki bir gövdeye ikinci bir lensi estetiği bozmadan nasıl sığdıracağı büyük merak konusu.

Kamera iyileştirmelerinin yanı sıra fiyat politikasında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Zira iPhone Air'ın donanım tarafında kırpılmış özelliklere sahip olmasına rağmen Pro modellerle benzer bir fiyatla satışa sunulması başarısızlığın temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Bu doğrultuda teknoloji devi bu kez kamera, batarya ve dayanıklılık dengesini korurken fiyatı daha rekabetçi bir seviyeye çekmeyi hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yeni modelinde incelik uğruna performans veya pil ömründen ödün vermeli mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.