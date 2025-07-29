Apple iPhone 17 Pro'da MagSafe Halkasını Yeniden Tasarlıyor

Apple'ın iPhone 17 Pro modellerinde MagSafe tasarımını değiştireceğine dair yeni görseller ortaya çıktı. Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo'da "UnclePan" kullanıcı adlı bir hesap tarafından paylaşılan görsellerde, iPhone 17 serisi modellerine ait olduğu iddia edilen MagSafe kılıflar yer alıyor. Dikkat çeken detay ise iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerindeki MagSafe mıknatıslarının artık tam bir daire oluşturmaması.

iPhone 17 Pro'da MagSafe Düzeni Değişiyor

Sızdırılan görsellerde iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max için tasarlanmış kılıflar görülüyor. Standart iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinde MagSafe tasarımı önceki nesillerdeki gibi korunurken, Pro modellerde belirgin bir değişiklik göze çarpıyor. Bu tasarım değişikliğinin arkasındaki sebep, iPhone 17 Pro modellerinin arka kamera çıkıntısının büyümesi olarak gösteriliyor.

Daha büyük kamera modülü nedeniyle Apple logosu daha aşağıya konumlandırılacak. Yeni MagSafe düzeni sayesinde, MagSafe kılıf takıldığında bile Apple logosu tamamen görünür kalacak. MagSafe halkasının sadece kılıflarda görüleceğini, iPhone'ların kendisinde bu izlerin bulunmayacağını belirtmekte fayda var.

UnclePan hesabı daha önce Apple Watch Series 7'nin 41 mm ve 45 mm boyutlarında geleceğini doğru tahmin etmişti. Her ne kadar mükemmel bir sicile sahip olmasa da bu MagSafe tasarım değişikliği başka kaynaklarca da doğrulandı. Apple'ın iPhone 17 serisini tanıtmasına yaklaşık altı hafta kaldı. Eylül ayında gerçekleşecek etkinlikte bu yeni tasarım değişikliklerinin resmi olarak onaylanması bekleniyor.

iPhone 17 Pro'da Başka Neler Değişecek?

MagSafe tasarımındaki değişiklik, iPhone 17 Pro serisi için beklenen güncellemelerden sadece biri. Söylentilere göre Apple, Pro modellerinde çok daha büyük bir kamera sistemi sunacak. Bu durum sadece kamera çıkıntısının boyutunu artırmakla kalmayıp, fotoğraf ve video kalitesinde de önemli iyileştirmeler vaat ediyor.

Yeni nesil A19 Pro işlemcinin güç verimliliği ve performans açısından büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Ayrıca Pro modellerde 120 Hz ProMotion ekran teknolojisinin daha da geliştirilmiş versiyonu yer alacak. Batarya ömrü konusunda da iyileştirmeler olacağı, özellikle video kayıt ve oyun performansında daha uzun kullanım süreleri sunulacağı belirtiliyor.

Tasarım açısından titanyum gövdenin korunacağı ancak renk seçeneklerinde yenilikler olabileceği konuşuluyor. Face ID sensörünün boyutunun küçültülerek Dynamic Island'ın daha kompakt hale gelebileceği de iddialar arasında yer alıyor. Apple'ın iPhone 17 serisini tanıtmasına yaklaşık altı hafta kaldı. Eylül ayında gerçekleşecek etkinlikte bu yeni tasarım değişikliklerinin resmi olarak onaylanması bekleniyor.