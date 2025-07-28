İhtiyaçlarınıza Göre iPhone Almayı Hak Ediyor Musunuz?

Türkiye'de akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Sürekli yükselen dolar kuru, yüksek vergiler ve kontrol altına alınamayan enflasyon, bu durumun başlıca nedenleri arasında. Özellikle iPhone gibi premium telefonları almak isteyen vatandaşlar bu durum nedeniyle ihtiyaçları olan telefonları almakta zorlanıyor.

Peki, gerçekten bir iPhone'a ihtiyacınız var mı? Bu ankette gelirinizi, ihtiyaçlarınızı ve mevcut cihazınızı göz önünde bulundurarak bu soruya yanıt arayacağız. Apple'ın ürettiği harika telefonlar bir yana bazen alternatif modellere yönelmek daha mantıklı olabilir. Bu durumun sizin için geçerli olup olmadığına bakacağız.

Not: Başlıkta "Hak ediyor musunuz?" gibi bir ifade kullanılmış olsa da unutmayın ki bu ülkede herkes elbette ki her şeyin en iyisine layık. Ancak ekonomik koşullar ve sosyal statü gibi faktörler tercihlerinizi şekillendirebilir. İşte tam da bu noktada anketimiz size yol gösterecek!

🍎 İhtiyaçlarına Göre iPhone Kullanmayı Hak Ediyor Musunuz? Telefonunuzda en çok ne yaparsınız? Story atıp silmek PUBG'de drop kasıp ölmek WhatsApp'ta "evet", "tamam" yazmak Profesyonel içerik üretimi Aylık ortalama geliriniz? Asgari ücret civarı 30-40 bin TL arası 60-80 bin TL arası 80 bin TL üzeri Mevcut telefonunuz? Android (mutluyum) Eski iPhone (6S hala çalışıyor) Yeni iPhone (her sene yenilerim) Xiaomi (paranın karşılığı) Ekosistem durumunuz? Mac, iPad, Watch, AirPods (full set) Birkaç Apple ürünüm var Windows laptop + Android Ekosistem nedir? iPhone'a bakış açınız? Statü sembolü, olmazsa olmaz Kaliteli ama pahalı Gereksiz, Android yeter İş için gerekli Telefon değiştirme sıklığınız? Her yıl (yeni model çıktı mı alırım) 2-3 yılda bir (makul) 4-5 yılda bir (bozulana kadar) Çalıştığı sürece değiştirmem Fotoğraf çekme alışkanlığınız? Instagram'da influencer'ım Sürekli story/foto paylaşırım Ara sıra anı yakalarım Galeri boş, kamera tozlu Telefonda oyun oynama durumunuz? Ben bir "gamer'ım" (Genshin, PUBG, CoD) Her telefonda bulunan oyunlar (Candy Crush, Subway Surfers) Sadece boş vaktimde Oyun indirmem bile Sonucu Gör Tekrar Dene

Hatırlatmakta yarar var ki eğer bütçeniz yeterliyse hangi telefonun size uygun olduğunu söylemek kimseyi ilgilendiren bir konu değil. Ancak halihazırda Apple ekosisteminin bir parçası değilseniz ve bütçeniz kısıtlıysa en iyi fiyat performans telefonlar içeriğimizde yer alan modeller size daha uygun olabilir. Aksi durumda ise iPhone 16 serisi başta olmak üzere tüm iPhone'lar sizleri bekliyor.