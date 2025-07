Kamera Sensörleri Ele Verdi: iPhone 17 Pro Sürpriz Renk Seçenekleri ile Geliyor!

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce serinin tüm modellerine ait maket tasarımları birçok kez sızdırılmış ve bu yıl Apple'ın radikal bir tasarım değişikliğine gideceği yönündeki iddiaları güçlendirmişti. Şimdi ise, yeni serinin renk seçenekleriyle ilgili önemli bilgiler gün yüzüne çıktı.

Önceki iddialara göre, serinin temel modeli dışındaki iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air modellerinin yeni bir kamera modülüyle gelmesi neredeyse kesin. Bu iddialar doğrultusunda hazırlanan bazı kamera sensörü görselleri aynı zamananda cihazların olası renk seçeneklerini de ortaya koyuyor. Son olarak, serideki iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'e ait bazı sürpriz renk seçenekleri de bu yolla sızdırıldı.

Apple'a yakınlığı ile bilinen güvenilir kaynaklar, geçtiğimiz günlerde iPhone 17 ve 17 Air modellerinin kamera halkalarını paylaştı ve cihazların olası renk seçeneklerini bu bu halkalar üzerinden duyurdu. Şimdiyse iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerine ait kamera sensör ve halkaları da sosyal medyada yayımlandı.

İlginç bir şekilde serinin Pro modelleri için yapılan paylaşımlarda daha öncesinde pek de konuşulmayan iki farklı renk seçeneği gözümüze çarpıyor. Zira paylaşılan 5 farklı kamera sensörlerinden birisi turuncu renkte bir tona sahipken, bir diğeri koyu mavi bir seçeneği simgeliyor. Koyu mavi renginin ise iPhone 15 Pro'daki Mavi Titanyum seçeneğini geri getireceği konuşuluyor.

Güvenilir kaynakların sızıntısına göre, iPhone 17 Pro ve Pro Max, siyah, gri, gümüş, koyu mavi ve turuncu olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Siyah, gri ve gümüş renklerinin, iPhone 16 Pro modellerindeki mevcut Siyah Titanyum, Doğal Titanyum ve Beyaz Titanyum renkleriyle aynı tonda olacağı düşünülüyor.

Turuncu kamera halkasına gelince, bu renk bakır benzeri tonuyla daha önce iPhone serisinde pek rastlamadığımız bir seçenek. Bu nedenle, yeni rengin özellikle iPhone 17 Pro modelleriyle özdeşleşmesi bekleniyor. Ancak, bu renk seçeneklerinin Apple tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtelim. Bu nedenle mevcut bilgilere şimdilik temkinli yaklaşmakta fayda var. Öte yandan serideki diğer modellerin muhtemel renk seçenekleri ise şu şekilde:

iPhone 17 lens protection cover will match the phone color. The orange one for the Pro Max might hint at a new shade, possibly dark gold or copper. pic.twitter.com/BMamZ45now