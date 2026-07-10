200 MP Kameralı Katlanabilir Telefon, Bir Engeli Daha Aştı!

vivo, geçen ay ana vatanı Çin'de piyasaya sürdüğü X Fold 6'yı yakında dünya genelinde satışa sunmaya hazırlanıyor. En iyi katlanabilir telefonlardan biri olarak gösterilen cihazın global sürümünün kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Tabii bu süreçte telefonla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak önemli bir gelişme daha yaşandı.

vivo X Fold 6'nın SDPPI Sertifikası Alması Ne Anlama Geliyor?

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo X Fold 6, SDPPI sertifikasını aldı. Bilmeyenler için SDPPI, Endonezya'da satışa sunulacak elektronik ürünlerin ülkenin standartlarına uygun olup olmadığını gösteren bir sertifika. X Fold 6'nın bu sertifikayı alması modelin Endonezya pazarına giriş yapabileceğine işaret ediyor.

Akıllı telefon üreticileri, bu tür sertifikaları genellikle resmî tanıtımdan kısa süre önce alıyor. Bu nedenle vivo X Fold 6'nın SDPPI sertifikasını alması, katlanabilir telefonun küresel pazarda da yakında tanıtılıp satışa sunulacağına işaret ediyor. Bu arada söz konusu modelin daha önce Avrupa pazarı için de bir sertifika aldığını hatırlatalım.

vivo X Fold 6 Globalde Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 6'nın Çin dışına ne zaman çıkacağı, şimdilik belirsizliğini koruyor. Zira şirket konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapmadı. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi cihazın peş peşe sertifikalar alması global lansmanın çok yakın olduğu anlamına geliyor. Geçen sene tanıtılan vivo X Fold 5, temmuz ayının başında duyurulmuştu. Bu nedenle vivo X Fold 6'nın da benzer bir takvimde tanıtılması bekleniyor.

vivo X Fold 6 (Çin) Özellikleri Neler?

Ana Ekran Boyutu: 8,02 inç

8,02 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 2312 x 2504 piksel

2312 x 2504 piksel Ana Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Parlaklığı: 5000 nit'e kadar

5000 nit'e kadar İkinci Ekran Boyutu: 6,51 inç

6,51 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1120 x 2528 piksel

1120 x 2528 piksel İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İkinci Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9500 Super

MediaTek Dimensity 9500 Super RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Parmak İzi Sensörü: Var.

Var. Boyut: Katlanmamış hâli 157,16 x 145,66 x 4,4mm, katlanmış hâli 157,16 x 74,26 x 9,4 mm

Katlanmamış hâli 157,16 x 145,66 x 4,4mm, katlanmış hâli 157,16 x 74,26 x 9,4 mm Ağırlık: 228 gram

228 gram Suya ve Toza Dayanıklılık: IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikaları

IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikaları Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W kablolu, 40W kablosuz

vivo X Fold 6 Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

vivo’nun X Fold 6 modelini Türkiye’de satıp satmayacağı şu an için bilinmiyor. Şirket ülkemizde vivo X300 Ultra, vivo Y31d, vivo Y05 ve vivo Y21 5G gibi birçok popüler telefonunu halihazırda satıyor. Ancak maalesef şimdiye kadar hiçbir katlanabilir telefonunu satışa sunmadı. Ki vivo X Fold 5 de ülkemizde satılmıyor. Bu nedenle vivo X Fold 6’nın Türkiye’de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Belki vivo, X Fold 6 ile ülkemizde katlanabilir telefon satışına başlangıç yapabilir ancak yine de bu ihtimalin düşük olduğunu söylemek gerekiyor.

Editörün Yorumu

Katlanabilir akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün kızışırken vivo'nun X Fold 6 ile bu rekabete yeni bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Özellikle yüksek batarya kapasitesi, güçlü kamera sistemi ve kaliteli görüntü sunan ekranıyla adından söz ettireceğini tahmin ediyorum. Zaten Çin'de en çok satan modeller arasına girmiş durumda. Bu başarının küresel pazarda da tekrarlanacağını düşünüyorum. Bunu yakında hep birlikte göreceğiz.