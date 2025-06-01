Apple'dan Tasarım Mucizesi: iPhone 17 Modelleri Aynı Boyutta Daha Geniş Ekranlarla Geliyor!

Apple, iPhone tasarımında yıllardır küçük değişimlerle ilerlese de bu yıl dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. 2024 sonbaharında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisinin, sadece donanımsal boyutta değil aynı zamanda tasarım ve model çeşitliliğiyle de dikkat çekmesi bekleniyor.

Yeni seri ile ilgili gelen son bilgiler, telefon modellerinin ekranlarına dair önemli detaylar gün yüzüne çıkardı. Aktarılanlara göre, yeni modeller arasında ekran boyutu farkı önceki serilere kıyasla oldukça azalacak. Ayrıca cihazların ekran boyutları selefleriyle benzer kalırken, daha ince çerçeveler sayesinde ekran-gövde oranı belirgin şekilde artacak. Başka bir deyişle, iPhone 17 serisi daha büyük ekran deneyimini aynı kasa boyutuyla sunacak.

iPhone 17 ile iPhone 17 Pro Artık Aynı Ekran Boyutuna Sahip Olacak

Apple’a yakın kaynaklardan gelen haberlere göre, iPhone 17’nin ekran boyutunun 6.12 inçten 6.27 inçe çıkarılacak. İlginç olan detay ise, bu ölçünün iPhone 17 Pro ile birebir aynı olması. Bu doğrultuda Apple, standart model ile Pro model arasındaki boyut farkını kapatmayı hedefliyor.

Ancak ekran boyutunun büyümesine rağmen, cihazın kasa ölçülerinin değişmeyeceği de gelen bilgiler arasında. Bu da şirketin çerçeve kalınlıklarını incelterek daha geniş bir ekran sunma stratejisini benimsediği anlamına geliyor.

Öte yandan sızdırılan bilgilere göre bu yılın iPhone serisinde yer alacak modellerin ekran boyutları şu şekilde olacak:

iPhone 17: 6.27 inç

iPhone 17 Air: 6.55 inç

iPhone 17 Pro: 6.27 inç

iPhone 17 Pro Max: 6.86 inç

Bu bilgiler ışığında serinin en büyük ekrana sahip modelinin yine Pro Max olacağı görülüyor. Ekranı neredeyse 7 inç’e ulaşacak bu modelin yanı sıra bu yıl ilk kez karşımıza çıkacak iPhone 17 Air modelinin de 6.55 inç gibi oldukça büyük bir panelle geleceği tahmin ediliyor.

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