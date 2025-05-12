Apple'dan Beklenmedik Hamle: iPhone 17 Fiyatları Cebinizi Yakabilir!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bu yıl piyasay süreceği yeni iPhone 17 serisi ile ilgili üzücü bir iddia gündeme geldi. Aktarılanlara göre Apple, bu sonbaharda tanıtılacak iPhone 17 serisiyle birlikte cihazların fiyatlarını artırmaya hazırlanıyor.

Daha önceki tahminlerin aksine, gündeme gelen yeni fiyat artışının sadece ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergilerinden kaynaklanmadığı belirtiliyor.

Apple, iPhone 17 Serisinin Yüksek Maliyeti Nedeniyle Telefonlarına Zam Yapacak

Konu hakkında yayınlanan son raporlara göre Apple, söz konusu fiyat artışını, yeni seri ile birlikte hayata geçireceği yeni özellikler ve yenilenmiş tasarım gibi unsurlarla gerekçelendirecek. Zira kaynaklar, şirketin fiyatları sabit tuttuğu taktirde artan maliyetlerden dolayı kar marjlarında düşüş yaşayabileceğini belirtiyor.

Öte yandan ABD-Çin ticaret savaşının etkileri de yaklaşan yeni zamların bir diğer kaynağı olarak görülüyor. Öyle ki, gümrük tarifelerinin Apple’a yalnızca üçüncü çeyrekte yaklaşık 900 milyon dolara ma olacağı tahmin ediliyor.

Bilmeyenler için Apple, vergisel yükü hafifletmek adına iPhone üretiminin önemli bir kısmını Çin'den Hindistan’a kaydırmış durumda. Ancak Pro ve Pro Max gibi üst segment modellerin üretimi hala büyük ölçüde Çin’de devam ediyor. Bu da bazı yeni iPhone modellerinin ek gümrük vergilerinden etkilenebileceği anlamına geliyor.

Her ne kadar ABD ve Çin arasında gümrük tarifeleriyle ilgili bazı gevşemeler yaşansa da, Trump döneminde getirilen ve akıllı telefonları da kapsayan yüz 20’lik vergi uygulamasının halen yürürlükte olduğunu belirtmekte fayda var.