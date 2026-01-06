16 GB RAM'li Oyun Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

RedMagic'in yeni akıllı telefonu hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi ortaya çıkan RedMagic 11 Air, bu kez Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte Android telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

RedMagic 11 Air, Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

RedMagic 11 Air, Geekbench'te tek çekirdek testinde 3 bin 75 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 934 puana ulaştı. Bu sonuçlara göre telefonda en iyi grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Geekbench'te akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor.

RedMagic 11 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Boyutu: 6,85 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Depolama: 1 TB'a kadar

İşletim Sistemi: Android 16

Ön Kamera: 16 MP ekran altı kamera

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

Ağırlık: 207 gram

Boyut: 163,82 x 76,54 x 7,85 mm

Batarya: 7.000 mAh civarı

RedMagic 11 Air'de Qualcommun güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite bulunacak. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdekten oluşuyor. GPU tarafında ise Adreno 830 mevcut. RedMagic 10 Air'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ekran altı kamera bulunacak. 207 gram ağırlığındaki telefonun ekranı 6,85 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz ayrıca OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak.

RedMagic 11 Air Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyuncu telefonları arasında yer almaya hazırlanan RedMagic 11 Air'in 2026 yılının ocak ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak.Telefonun global pazara ne zaman geleceği ise henüz belli değil.