iPhone 17e Nasıl Görünecek? İşte İlk Bilgiler!

2026’nın başlarında tanıtılması beklenen Apple iPhone 17e’nin temel özellikleri geçtiğimiz aylarda sızdırıldı ve bu detayları sizlerle paylaşmıştık. Yeni bir gelişme ise iPhone 17e’nin, iPhone 16e’deki gibi kalın bir çentikle gelmeyeceğini ortaya koyuyor.

Hayali bir tasarıma dayanan görseller, modelin ekran tasarımı konusunda neler sunabileceğine dair ipuçları veriyor. iPhone 17e’nin standart iPhone 17’nin tek kameralı bir versiyonunu andıracağı söyleniyor.

iPhone 17e Tasarımı ve Özellikleri Nasıl Olacak?

En dikkat çekici değişim, ekran arayüzünde olacak gibi duruyor; cihaz nihayet klasik çentikten vazgeçip Dynamic Island’a geçiş yapacak ve böylece Apple’ın ürün ailesinde görsel bir bütünlük sağlanacak.

Ekran teknolojisinde ise aynı ölçüde bir sıçrama beklenmiyor; cihazın 6.1 inç büyüklüğünde ve 60 Hz yenileme hızına sahip bir panel kullanmaya devam etmesi muhtemel.

Standart modellere bu yıl 120 Hz'i getiren Apple'ın "uygun fiyatlı" bu modelde 60 Hz sunması şaşırtıcı olmaz, çünkü iPhone 17e'nin 120 Hz olması iPhone 17 satışlarını ciddi bir şekilde etkiler.

iPhone 17 ile benzer şekilde Apple A19 Bionic işlemciden güç alacak olan telefonun standart modelden ayrışması için GPU çekirdek sayısının azaltılması bekleniyor. Yani bu model özellikle iPhone 11 gibi eski cihazlara sahip olup güvenilir bir yükseltme arayan kullanıcıları hedefliyor.

Yeni donanım ile iOS’un doğal akıcığının birleşmesi sayesinde, cihazın yıllarca sorunsuz bir kullanım deneyimi sunması bekleniyor. Daha önceki bir rapor, diğer önemli yükseltmenin selfie kamerasında olacağını aktarmıştı. Bu kameranın 18 Megapiksel çözünürlüğe çıkması ve Center Stage desteği sunması bekleniyor.

Arka tarafta ise 48 megapiksellik tek bir geniş açı kameranın yer alacağı tahmin ediliyor. Cihazın dahili bağlantı tarafında da yenilik olabilir. Apple’ın özel geliştirdiği C1 modem ve N1 kablosuz çipinin kullanılması, veri aktarım hızlarını ve enerji verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Tüm bu iddia edilen özellikler gerçeğe dönüşürse, model Apple’ın uygun fiyatlı seçenekleri ile amiral gemisi telefonları arasındaki performans farkını bir hayli daraltacak gibi görünüyor.