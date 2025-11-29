Apple, Çin'i Karıştırdı! iPhone 17 Pazarın Altını Üstüne Getirdi

Apple’ın eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 17 serisi, selefine kıyasla çok daha büyük bir ilgi gördü. Pek çok ülkede satış rekorları kıran yeni seri, Asya’nın parlayan yıldızı Çin’de de dengeleri değiştirdi. Gelen son bilgilere göre iPhone 17, ülkedeki özel alışveriş döneminde adeta zirveyi domine etti. İşte veriler...

iPhone 17 Serisi Çin'de Zirveye Yerleşti

Gelen bilgilere göre Apple’ın iPhone 17 serisi, Çin’deki Bekarlar Günü alışveriş festivalinde en çok satan akıllı telefon serisi olmayı başardı. Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint’in verilerine göre zirveye yerleşen seri, toplam satışların yüzde 26’sını tek başına oluşturdu. Xiaomi yüzde 17 ile ikinci sırada yer alırken, Huawei ise yüzde 13 ile üçüncü oldu.

Bu rakamlar, ABD merkezli teknoloji devinin Çinli rakiplerini açık ara geride bıraktığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Apple, bu dönem için satışlarda yüksek bir performans beklediğini daha önce belirtmişti. Görünen o ki şirket, bu beklentileri fazlasıyla karşılamayı başardı.

Rekabette son durumu şu şekilde sıralayabiliriz:

Apple - %26 Xiaomi - %17 Huawei - %13

Çok satan iPhone 17 serisinin özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone 17 Özellikleri​

Renkler: Siyah, Beyaz, Buz Mavisi, Adaçayı, Lavanta

Siyah, Beyaz, Buz Mavisi, Adaçayı, Lavanta Tasarım: Alüminyum gövde

Alüminyum gövde Ön / Arka Kapak: Ceramic Shield 2 ön, renkli cam arka

Ceramic Shield 2 ön, renkli cam arka Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ağırlık: 177 g

177 g Kalınlık: 7,95 mm

7,95 mm Ekran: 6.3 inç OLED ProMotion, 120 Hz, Her Zaman Açık, 2622×1206 çözünürlük, 460 ppi

6.3 inç OLED ProMotion, 120 Hz, Her Zaman Açık, 2622×1206 çözünürlük, 460 ppi Parlaklık: 3000 nit

3000 nit Yonga Seti: A19 (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU)

A19 (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU) RAM: 8 GB

8 GB Arka Kameralar: 48 MP Geniş Açılı f/1.6 48 MP Ultra Geniş Açılı f/2.2

Yakınlaştırma: 2x optik, 10x dijital

2x optik, 10x dijital Video: 4K Dolby Vision, Uzamsal Video

4K Dolby Vision, Uzamsal Video Ön Kamera: 18 MP Center Stage f/1.9

18 MP Center Stage f/1.9 Batarya: 3629 mAh

3629 mAh Şarj Hızı: Bilinmiyor

Bilinmiyor Bağlantı: USB-2 (480 MB/sn), 25W MagSafe, 25W Qi2 kablosuz şarj

iPhone Air Özellikleri

Renkler: Uzay Siyahı, Bulut Beyazı, Açık Altın, Gökyüzü Mavisi

Uzay Siyahı, Bulut Beyazı, Açık Altın, Gökyüzü Mavisi Tasarım: Titanyum gövde

Titanyum gövde Ön / Arka Kapak: Ceramic Shield 2 ön & arka

Ceramic Shield 2 ön & arka Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ağırlık: 165 g

165 g Kalınlık: 5,64 mm

5,64 mm Ekran: 6.5 inç OLED ProMotion, 120 Hz, Her Zaman Açık, 2736×1260 çözünürlük, 460 ppi

6.5 inç OLED ProMotion, 120 Hz, Her Zaman Açık, 2736×1260 çözünürlük, 460 ppi Parlaklık: 3000 nit

3000 nit Yonga Seti: A19 Pro (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU)

A19 Pro (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU) RAM: 12 GB

12 GB Arka Kamera: 48 MP Geniş Açılı f/1.6

Yakınlaştırma: 2x optik, 10x dijital

2x optik, 10x dijital Video: 4K Dolby Vision

4K Dolby Vision Ön Kamera: 18 MP Center Stage f/1.9

18 MP Center Stage f/1.9 Batarya: 3149 mAh

3149 mAh Şarj Hızı: Bilinmiyor

Bilinmiyor Bağlantı: USB-2 (480 MB/sn), 20W MagSafe, 20W Qi2 kablosuz şarj

iPhone 17 Pro Özellikleri

Renkler: Gümüş, Kozmik Turuncu, Derin Mavi

Gümüş, Kozmik Turuncu, Derin Mavi Tasarım: Alüminyum yekpare gövde

Alüminyum yekpare gövde Ön / Arka Kapak: Ceramic Shield 2 ön & arka

Ceramic Shield 2 ön & arka Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ağırlık: 206 g

206 g Kalınlık: 8,75 mm

8,75 mm Ekran: 6.3 inç OLED ProMotion, 120 Hz, Her Zaman Açık, 2622×1206 çözünürlük, 460 ppi

6.3 inç OLED ProMotion, 120 Hz, Her Zaman Açık, 2622×1206 çözünürlük, 460 ppi Parlaklık: 3000 nit

3000 nit Yonga Seti: A19 Pro (6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU)

A19 Pro (6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU) RAM: 12 GB

12 GB Arka Kameralar: 48 MP Geniş Açılı f/1.6 48 MP Ultra Geniş Açılı f/2.2 48 MP Telefoto f/2.8

Yakınlaştırma: 8x optik, 40x dijital

8x optik, 40x dijital Ekstra: 48 MP makro fotoğrafçılık

48 MP makro fotoğrafçılık Video: 4K Dolby Vision, Uzamsal Video

4K Dolby Vision, Uzamsal Video Ön Kamera: 18 MP Center Stage f/1.9

18 MP Center Stage f/1.9 Batarya: 4252 mAh

4252 mAh Soğutma: Buhar Odası Soğutma

Buhar Odası Soğutma Şarj Hız ı: Bilinmiyor

ı: Bilinmiyor Bağlantı: USB-3 (10 GB/sn), 25W MagSafe, 25W Qi2 kablosuz şarj

iPhone 17 Pro Max Özellikleri

Renkler: Gümüş, Kozmik Turuncu, Derin Mavi

Gümüş, Kozmik Turuncu, Derin Mavi Tasarım: Alüminyum yekpare gövde

Alüminyum yekpare gövde Ön / Arka Kapak: Ceramic Shield 2 ön & arka

Ceramic Shield 2 ön & arka Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Ağırlık: 233 g

233 g Kalınlık: 8,75 mm

8,75 mm Ekran: 6.9” OLED ProMotion, 120 Hz, Her Zaman Açık, 2686×1320 çözünürlük, 460 ppi

6.9” OLED ProMotion, 120 Hz, Her Zaman Açık, 2686×1320 çözünürlük, 460 ppi Parlaklık: 3000 nit

3000 nit Yonga Seti: A19 Pro (6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU)

A19 Pro (6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU) RAM: 12 GB

12 GB Arka Kameralar: 48 MP Geniş Açılı f/1.6 48 MP Ultra Geniş Açılı f/2.2 48 MP Telefoto f/2.8

Yakınlaştırma: 8x optik, 40x dijital

8x optik, 40x dijital Ekstra: 48 MP makro fotoğrafçılık

48 MP makro fotoğrafçılık Video: 4K Dolby Vision, Uzamsal Video

4K Dolby Vision, Uzamsal Video Ön Kamera: 18 MP Center Stage f/1.9

18 MP Center Stage f/1.9 Batarya: 5088 mAh

5088 mAh Şarj Hızı : Bilinmiyor

: Bilinmiyor Bağlantı: USB-3 (10 GB/sn), 25W MagSafe, 25W Qi2 kablosuz şarj

