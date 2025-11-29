Apple, Çin'i Karıştırdı! iPhone 17 Pazarın Altını Üstüne Getirdi
Apple'ın eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 17 serisi, Çin'deki özel bir alışveriş döneminde en çok satan telefon oldu. İşte paylaşılan veriler...
⚡ Önemli Bilgiler
- Apple, Çin'deki Bekarlar gününde en çok satan telefon markası oldu.
- Firma satışların yüzde 26'sını oluşturdu.
- Xiaomi ve Huawei ise sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.
Apple’ın eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 17 serisi, selefine kıyasla çok daha büyük bir ilgi gördü. Pek çok ülkede satış rekorları kıran yeni seri, Asya’nın parlayan yıldızı Çin’de de dengeleri değiştirdi. Gelen son bilgilere göre iPhone 17, ülkedeki özel alışveriş döneminde adeta zirveyi domine etti. İşte veriler...
iPhone 17 Serisi Çin'de Zirveye Yerleşti
Gelen bilgilere göre Apple’ın iPhone 17 serisi, Çin’deki Bekarlar Günü alışveriş festivalinde en çok satan akıllı telefon serisi olmayı başardı. Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint’in verilerine göre zirveye yerleşen seri, toplam satışların yüzde 26’sını tek başına oluşturdu. Xiaomi yüzde 17 ile ikinci sırada yer alırken, Huawei ise yüzde 13 ile üçüncü oldu.
Bu rakamlar, ABD merkezli teknoloji devinin Çinli rakiplerini açık ara geride bıraktığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Apple, bu dönem için satışlarda yüksek bir performans beklediğini daha önce belirtmişti. Görünen o ki şirket, bu beklentileri fazlasıyla karşılamayı başardı.
Rekabette son durumu şu şekilde sıralayabiliriz:
- Apple - %26
- Xiaomi - %17
- Huawei - %13
Çok satan iPhone 17 serisinin özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
iPhone 17 Özellikleri
- Renkler: Siyah, Beyaz, Buz Mavisi, Adaçayı, Lavanta
- Tasarım: Alüminyum gövde
- Ön / Arka Kapak: Ceramic Shield 2 ön, renkli cam arka
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Ağırlık: 177 g
- Kalınlık: 7,95 mm
- Ekran: 6.3 inç OLED ProMotion, 120 Hz, Her Zaman Açık, 2622×1206 çözünürlük, 460 ppi
- Parlaklık: 3000 nit
- Yonga Seti: A19 (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU)
- RAM: 8 GB
- Arka Kameralar:
- 48 MP Geniş Açılı f/1.6
- 48 MP Ultra Geniş Açılı f/2.2
- Yakınlaştırma: 2x optik, 10x dijital
- Video: 4K Dolby Vision, Uzamsal Video
- Ön Kamera: 18 MP Center Stage f/1.9
- Batarya: 3629 mAh
- Şarj Hızı: Bilinmiyor
- Bağlantı: USB-2 (480 MB/sn), 25W MagSafe, 25W Qi2 kablosuz şarj
iPhone Air Özellikleri
- Renkler: Uzay Siyahı, Bulut Beyazı, Açık Altın, Gökyüzü Mavisi
- Tasarım: Titanyum gövde
- Ön / Arka Kapak: Ceramic Shield 2 ön & arka
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Ağırlık: 165 g
- Kalınlık: 5,64 mm
- Ekran: 6.5 inç OLED ProMotion, 120 Hz, Her Zaman Açık, 2736×1260 çözünürlük, 460 ppi
- Parlaklık: 3000 nit
- Yonga Seti: A19 Pro (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU)
- RAM: 12 GB
- Arka Kamera:
- 48 MP Geniş Açılı f/1.6
- Yakınlaştırma: 2x optik, 10x dijital
- Video: 4K Dolby Vision
- Ön Kamera: 18 MP Center Stage f/1.9
- Batarya: 3149 mAh
- Şarj Hızı: Bilinmiyor
- Bağlantı: USB-2 (480 MB/sn), 20W MagSafe, 20W Qi2 kablosuz şarj
iPhone 17 Pro Özellikleri
- Renkler: Gümüş, Kozmik Turuncu, Derin Mavi
- Tasarım: Alüminyum yekpare gövde
- Ön / Arka Kapak: Ceramic Shield 2 ön & arka
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Ağırlık: 206 g
- Kalınlık: 8,75 mm
- Ekran: 6.3 inç OLED ProMotion, 120 Hz, Her Zaman Açık, 2622×1206 çözünürlük, 460 ppi
- Parlaklık: 3000 nit
- Yonga Seti: A19 Pro (6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU)
- RAM: 12 GB
- Arka Kameralar:
- 48 MP Geniş Açılı f/1.6
- 48 MP Ultra Geniş Açılı f/2.2
- 48 MP Telefoto f/2.8
- Yakınlaştırma: 8x optik, 40x dijital
- Ekstra: 48 MP makro fotoğrafçılık
- Video: 4K Dolby Vision, Uzamsal Video
- Ön Kamera: 18 MP Center Stage f/1.9
- Batarya: 4252 mAh
- Soğutma: Buhar Odası Soğutma
- Şarj Hızı: Bilinmiyor
- Bağlantı: USB-3 (10 GB/sn), 25W MagSafe, 25W Qi2 kablosuz şarj
iPhone 17 Pro Max Özellikleri
- Renkler: Gümüş, Kozmik Turuncu, Derin Mavi
- Tasarım: Alüminyum yekpare gövde
- Ön / Arka Kapak: Ceramic Shield 2 ön & arka
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB
- Ağırlık: 233 g
- Kalınlık: 8,75 mm
- Ekran: 6.9” OLED ProMotion, 120 Hz, Her Zaman Açık, 2686×1320 çözünürlük, 460 ppi
- Parlaklık: 3000 nit
- Yonga Seti: A19 Pro (6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU)
- RAM: 12 GB
- Arka Kameralar:
- 48 MP Geniş Açılı f/1.6
- 48 MP Ultra Geniş Açılı f/2.2
- 48 MP Telefoto f/2.8
- Yakınlaştırma: 8x optik, 40x dijital
- Ekstra: 48 MP makro fotoğrafçılık
- Video: 4K Dolby Vision, Uzamsal Video
- Ön Kamera: 18 MP Center Stage f/1.9
- Batarya: 5088 mAh
- Şarj Hızı: Bilinmiyor
- Bağlantı: USB-3 (10 GB/sn), 25W MagSafe, 25W Qi2 kablosuz şarj
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.