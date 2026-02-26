Uygun Fiyatlı iPhone 17e ile MacBook'un Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Apple’ın uzun süredir iddialarla gündemden düşmeyen yeni iPhone 17e modeli, yenilenen iPad cihazları ve uygun fiyatlı MacBook bilgisayarı için merakla beklenen tarih nihayet netleşti. Şirketin CEO’su Tim Cook, yaptığı açıklamayla yeni ürün duyurularının çok yakında başlayacağını resmen doğruladı. İşte ayrıntılar...

Yeni Apple Ürünleri Yolda

Cook, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte Apple’ın yeni ürünlerini önümüzdeki hafta pazartesi sabahı itibarıyla tanıtmaya başlayacağını duyurdu. Şirket tüm cihazları tek bir etkinlikte tanıtmak yerine duyuruları birkaç güne yayaracak gerçekleştirecek.

Ayrıca firma 4 Mart’ta New York, Londra ve Şanghay’da yeni elektronik ürünlerini teknoloji editörleriyle bir araya getirecek. Peki şirket lansman haftasında yeni neler tanıtacak?

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r — Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026

iPhone 17e

Geçen sene iPhone SE'nin yerine geçmesi amacıyla piyasaya sürülen iPhone 16e, iPhone 16 serisine kıyasla daha uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Görünen o ki Apple, bu modeli yeni bir seriye dönüştürmek istiyor. İddialara göre şirketin önümüzdeki hafta iPhone 17e modelini de tanıtması bekleniyor.

Yeni Nesil iPad ve M4 iPad Air

Geçtiğimiz yıl 11. nesil iPad modelini piyasaya süren Apple, şimdi ise Apple Intelligence ile desteklenen yeni bir iPad’i tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket ayrıca yenilenmiş M4 işlemcili yeni iPad Air modelini de duyuracak.

Uygun Fiyatlı MacBook ve M5 İşlemcili MacBook Air ile MacBook Pro

Apple’ın MacBook modelleri fiyatları nedeniyle en pahalı bilgisayarlar arasında yer alıyor. Her ne kadar uzun kullanım süresi ve güçlü performanslarıyla öne çıksalar da firma, daha fazla para kazanabilmek amacıyla müşteri kitlesini büyütmek için uygun fiyatlı bir MacBook çıkaracak.

Öte taraftan M5 işlemcili MacBook Air ile M5 Pro / M5 Max işlemcili MacBook Pro modellerinin de yenilenmesi bekleniyor.

