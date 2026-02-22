iPhone 18 Pro Max'in Turuncuyu Unutturacak Yeni Rengi Ortaya Çıktı

Apple'ın iPhone 18 Pro modellerini tanıtmasına daha neredyse yedi ay var. Yine de şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleriyle ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Örneğin size daha önce Apple'ın yüz tanıma için kullanılan Face ID sensörlerini ekranın altına gizlemeyi başardığından ve bu nedenle iPhone' 18'lerin daha küçük bir dinamik ada ile geleceğinden bahsetmiştik. Şimdi ise merakla beklenen telefonların renk seçenekleriyle ilgili bir iddia ortaya çıktı.

Kırmızı iPhone 18 Pro Gelecek mi?

Apple, iPhone 17 ile birlikte son iki senedir kullandığı titanyum kasadan vazgeçti. Bunun yerine şirket, yekpare aliminyum bir kasa tercih etti. Bu malzeme kalitesi ve dayanıklılık açısından iPhone'ları geriye götürse de renk seçenekleri konusunda şirketin elini güçlendirdi. iPhone 17 Pro modellerinde gördüğümüz kozmik turuncu gibi renk seçeneklerini de buna borçluyuz.

Son ortaya çıkan bilgilere göre Apple, renkli iPhone'ların ticari başarısından memnun ve bunu sürdürmek istiyor. Bu nedenle şirketin bir süredir Eylül 2026'da tanıtıalcak iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için yeni renk seçeneklerini test ettiği biliniyordu. Son ortaya çıkan iddialara göre teknoloji devinin değerlendirdiği renklerden biri de kırmızı.

Apple'ın geliştirme ekibi bunu "Derin Kırmızı" olarak adlandırıyor. Bunu biraz daha pastel hatta koyu bir kırmızı olarak düşününebilirsiniz. Yine de şirketin iPhone 18 Pro modellerinde bu rengi kullanacağının garantisi yok. Derin kırmızı, geçmiş sızıntılarda karşımıza çıkan mor renge oldukça benziyor. Yeni iPhone'larda her iki rengin kullanılması ise beklenmiyor.

Bu nedenle muhtemelen Apple mor ve kırmızı renk arasında seçim yapmak zorunda kalacak. Kozmik turuncu rengi için ise karar henüz verilmedi. Söz konusu renk iPhone 17 modellerinde çok beğenildi. Şirket özellikle Çin'deki kullanıcıların ilgisinden memnun. Ancak söz konusu seçenek şirketin başını biraz ağrıttı.

Bu nedenle iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde turuncu renk göremeyebiliriz. Kırmızı renk ise Apple hayranları için uzun süredir beklenen bir müjde niteliğinde. Zira Apple, kırmızı renkli iPhone üretimini 2022'de iPhone 14 ile birlikte sonlandırmıştı. Üstelik şimdiye kadar hiçbir Pro model kırmızı seçenek sunmamıştı.

Elbette ki kırmızı iPhone'ların arkasındaki hikaye başkaydı. Product Red adı verilen bu renk, sadece bir seçenek değil bir hayır kampanyasıydı. 2006 yılında U2'nun solisti Bono ile aktivist Bobby Shriver tarafından kurulan RED organizasyonu, Afrika'daki HIV/AIDS ile mücadele için fon toplamak amacıyla büyük markalarla ortaklık kurdu.

Apple da bu ortaklığa dahil oldu ve kırmızı renkli ürünlerinden elde ettiği gelirin bir kısmını doğrudan The Global Fund'a bağışladı. iPhone tarafında ilk kırmızı model 2017'de iPhone 7 ile geldi, sonrasında 8, 11, SE, 12, 13 ve en son 2022'deki iPhone 14'te devam etti. iPhone 14'ten bu yana Apple yeni bir Product Red cihaz üretmedi. Şimdi ise bu değişiyor.

iPhone Fold'un Renk Seçenekleri Sınırlı Olacak

Eylül ayında tanıtılacak Apple modellerinin renk seçenekleriyle ilgili bir diğer iddia ise katlanabilir iPhone'larla ilgili. Şirketin ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold, renk seçenekleri konusunda 18 Pro'lar ile ters bir çizgide ilerleyecek. Sızıntılara göre söz konusu modellerde gri, siyah, beyaz ve açık gümüş gibi renk seçenekleri tercih edilecek.

İddialara göre Apple, katlanabilir iPhone'ların başarısından emin değil. Bu nedenle üretim sürecini mümkün olduğunca basit tutmak istiyor. Sade ve standart renk seçenekleri de bunu sağlıyor.