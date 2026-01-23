Hep Aynı Ekrana Bakmaktan Sıkıldınız mı? iPhone Sonunda Değişiyor

Apple'ın Eylül 2026'da tanıtacağı iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, önemli bir tasarım iyileştirmesiyle karşımıza çıkacak. Buna göre telefon, önceki modellere kıyasla yüzde 35 daha küçük bir Dinamik Ada'ya sahip olacak. Bu sayede iPhone kullanıcıları tam ekran deneyimine bir adım daha yaklaşacak.

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max ile Dinamik Ada Küçülecek

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max ile ilgili sızıntıların sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Elbette ki bunların hepsi doğru değil. Hatırlayacağınız üzere kısa bir süre önce yeni Apple'ın yeni iPhone'larda Dinamik Ada tasarımdan vazgeçeceği ve kameranın sol üst köşeye konumlandırılacağı iddia edilmişti. Ancak bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı.

Ekranın sol üst köşesinde yer alan sensörün ön kamera değil, ekran altına yerleştirilecek kızılötesi Face ID sensörü olduğu anlaşıldı. Böylelikle Dinamik Ada'nın en az bir iPhone neslinde daha korunacağı kesinleşmiş oldu. Yine de bu tasarımda değişiklik olmayacağı anlamına gelmiyor. Face ID sensörünün gizlenmesi ile Apple'a Dinamik Ada'yı küçültmek için fırsat doğdu.

Buna göre Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'te kullanılacak Dinamik Ada'yı yüzde 35 oranında daha dar yapacak. Tam ölçü isleyenler için genişlik, 20.7 mm'den 13.5 mm'ye düşecek. Yükseklik aynı kalsa da boyut belirgin ölçüde küçülmüş olacak. Bu iyileştirmenin iPhone 18 ve iPhone 18 Air gibi modellerde karşımıza çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik belirsiz.

Ancak muhtemelen iPhone 18e hariç her model küçültülmüş Dinamik Ada kullanacak. Çentiği geride bırakması beklenen uygun fiyatlı iPhone 18e ise güncel modellerde olan Dinamik Ada'yı kullanacak. Apple, bu hamlesiyle birlikte tam ekran deneyimine en yakın telefonunu tanıtmış olacak. Ancak bu sadece bir başlangıç.

Şirket yeni modellerinde sadece Face ID'nin kızılötesi aydınlatma sensörünü ekran altına yerleştirecek ve bu bile Dinamik Ada'yı belirgin ölçüde küçültecek. Eylül 2027'de tanıtılacak olan 20. yıl özel modeli ise tüm kamera ve sensörlerin ekran altına taşınacağı yıl olacak. Şirketin bunun için sıkı bir çalışma yürüttüğü biliniyor.

Aslında ekran altı kamera teknolojisi halihazırda mevcut. Nubia'nın Red Magic oyun telefonları dahil pek çok markada görmek mümkün. Ancak bu teknoloji şimdilik Apple'ın istediği kadar kusursuz değil. Ekran altına yerleştirilen ön kamerada kalite sorunu ortadan kalktığında Apple ve Samsung gibi üreticiler bu teknolojiye amiral gemisi modellerinde yer verecektir.