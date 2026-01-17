OLED Ekranlı Dokunmatik MacBook Pro'lar için Geri Sayım Başladı

OLED ekranlı MacBook Pro'lar için geri sayım başladı. İddialara göre Samsung, Apple'ın MacBook'lar için sipariş ettiği OLED ekranların üretimine başladı. Bu doğrultuda Apple'ın M6 MacBook Pro modelleriyle birlikte Dinamik Ada özellikli OLED ekranlı MacBoook Pro modellerini satışa sunması bekleniyor.

OLED MacBook Pro'larda Kullanılacak Ekranların Üretimi Başladı

Apple'ın MacBook Pro'ları uzun zamandır satın alabileceğiniz en iyi dizüstü bilgisayar modelleri olarak dikkat çekiyor. Ancak şirket kullanıcıların uzun zamandır beklediği iki özelliği henüz sunmadı. Bunlardan biri dokunmatik ekran. Diğeri ise mevcut paneller arasında kalitesi ile en dikkat çeken teknoloji olan OLED ekranlar.

Neyse ki Apple, dokunmatik ekranlı OLED MacBook'lar için gerekli adımları attı. Bir süre önce şirketin OLED panellerin üretimi için Samsung Display ile anlaştığını bildirmiştik. Şimdi ise Samsung'un üretime başladığı ortaya çıktı.

Samsung'un ekran üreten departmanı olan Samsung Display, Güney Kore'deki Asan kampüsünde kurduğu üretim hattını faaliyete geçirdi. Şirket burada MacBook'larda kullanılması için "tandem OLED" üretimi yapıyor. Bu teknoloji, standart OLED'lere kıyasla daha yüksek parlaklık, verimlilik ve daha uzun kullanım ömrü sunuyor.

Analist Ming-Chi Kuo ve gazeteci Mark Gurman'a göre, ilk OLED ekranlı MacBook Pro modelleri dokunmatik ekran özelliğine sahip olacak. Aynı zamanda MacBook'larda kullanılan Dinamik Ada da mevcut çentik tasarımının yerini alacak.

Tanıtım tarihi ise kesin değil. Ancak iddialar 2026'nın sonlarında çıkması beklenen M6 işlemcili Mac modellerinin söz konusu panelleri kullanacağını gösteriyor. Ancak bir ihtimal öncesinde M5 Pro/Max işlemcili modellerde de bu ekranları görebiliriz.