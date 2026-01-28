iPhone 18 Pro Kamerası Nasıl Olacak? Heyecanlandıran İddia!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Apple'ın yeni telefonları Eylül ayında tanıtılacak. iPhone 18 Pro serisi hakkında ortaya çıkan ilk söylentiler, cihazın değişken diyaframlı bir kameraya sahip olacağı yönündeydi. Weibo'da paylaşılan yeni bir rapor, değişken diyaframı doğrularken beraberinde yeni bir sızıntıyı da gündeme getirdi.

iPhone 18 Pro Kamera Sızıntıları: Değişken Diyafram ve Telekonvertör!

Rapora göre Apple; yeni amiral gemileri iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerine, kameraların odak uzaklığını ve zoom (yakınlaştırma) kapasitesini artıracak DSLR benzeri bir telekonvertör eklemeyi planlıyor.

Prensip olarak üçüncü taraf firmaların ürettiği harici iPhone lenslerine benzeyen bu teknoloji, daha yüksek zoom avantajı sunsa da sensöre ulaşan ışık miktarını azaltıyor. Bu durum, kameranın düşük ışık koşullarında etkili çekim yapma yeteneğinin düşebileceği anlamına geliyor. Bu nedenle sızıntının doğruluğu tartışmaya açık.

Genellikle keskinlik ve kontrast kaybına da yol açtığı için telekonvertör, iPhone lensindeki kusurların daha belirgin hale gelmesine neden olabilir. Her yeni modelde en büyük gelişimin kamerada yapıldığı göz önüne alındığında, Apple'ın bu teknoloji üzerinde araştırma yapması oldukça muhtemel görünüyor. Ancak yukarıda belirtilen sorunlar çözüme kavuşturulmadan, sistemin iPhone 18 Pro'da yer alması pek mümkün durmuyor.

Paylaşımı yapan Smart Pikachu adlı kullanıcının Android sızıntıları konusunda iyi bir üne sahip olduğunu, ancak Apple tarafında henüz benzer bir geçmişi bulunmadığını belirtmekte fayda var. Kaynağın son iddiası ise iPhone 17e modelinin Şubat 2026'da piyasaya sürüleceği yönünde.