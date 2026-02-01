Apple, iPhone 18 Serisiyle Köklü Değişikliğe Gidiyor!

Son dönemlerde bellek krizi daha da derinleşirken ABD'li teknoloji devi Apple da iPhone 18 serisi ile birlikte önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Daha önce yeni iPhone serisindeki tüm modelleri tek bir etkinlikte tanıtan şirket, iPhone 18 için farklı bir plan uygulayacak.

Bu konuyla ilgili şimdiye kadar pek çok iddia öne sürüldü. Son olarak güvenilir bir kaynak daha bunu doğruladı.

iPhone 18 Serisi İki Farklı Etkinlikte Duyurulacak

Mevcut bilgilere göre Apple’ın standart iPhone 18 modelini önümüzdeki seneye ertelemesi, iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max’i ise beklendiği gibi eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Firma şimdiye kadar böyle bir tanıtım planı hiç yapmamıştı. Bu nedenle pek de gerçek olduğu düşünülmüyordu ancak Asya merkezli bir kaynağın da kısa süre önce bunu doğrulamasıyla beklentiler arttı.

Şirketin eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte standart iPhone 18 daha önce tanıtılmış olacağı için onun yerine iPhone Fold'u tüketicilerin karşısına çıkaracağı belirtiliyor. Peki Apple neden böyle bir değişikliğe gitti? Bu değişikliğin arkasındaki sebep ne?

Yine aynı Asyalı kaynağa göre Apple, bellek fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselen maliyetleri serinin üst modelleri ile telafi etmeyi hedefliyor. Bununla birlikte tüm modellere birden bellek yetiştirmek tedarik tarafında aksaklık yaratabilir. Ayrıca bildiğiniz üzere firma en yüksek kârı en pahalı telefonlarından elde ediyor. Bu nedenle teknoloji devi, elindeki bellekleri Pro modeller için kullanmak istiyor.

Beklenen iPhone 18 Serisi Fiyatı

Model Depolama Tahmini Fiyat (ABD) iPhone 18 256 GB 799 dolar iPhone 18 512 GB 999 dolar iPhone 18 1 TB 1.199 dolar iPhone 18 Pro 256 GB 999 dolar iPhone 18 Pro 512 GB 1.199 dolar iPhone 18 Pro 1 TB 1.399 dolar iPhone 18 Pro Max 256 GB 1.199 dolar iPhone 18 Pro Max 512 GB 1.399 dolar iPhone 18 Pro Max 1 TB 1.499 dolar iPhone 18 Pro Max 2 TB 1.999 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 18 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.