Samsung'un Ürettiği Ekranlar iPhone 18 Pro Max'in Pil Ömrünü Uçuracak

Samsung'un şimdiye kadar geliştirdiği en iyi ekran teknolojisi Galaxy modellerinden önce iPhone'larda kullanılacak. LTPO+ OLED olarak bilinen bu yeni nesil panel, Face ID sensörünü tamamen ekran altına gizleyecek ve iPhone'ların pil ömrünü önemli ölçüde artıracak. Teknoloji ilk olarak iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde görünecek. Galaxy telefonlar ise bu yeniliğe ancak bir yıl sonra kavuşacak.

Samsung, iPhone 18 Pro Modelleri için LTPO+ OLED Ekran Üretecek

Samsung ve Apple, iki ezeli rakip olmanın yanı sıra oldukça sıkı bir ticari ilişkiye sahip. 2026 kuşkusuz bu ilişkinin daha da ilerlediği bir yıl olacak. Size kısa bir süre önce Samsung'un katlanabilir iPhone'lar için Apple'a ekran tedarik edeceğinden bahsetmiştik. Şimdi ise iki şirket, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'te kullanılacak ekranlar için anlaştı.

Samsung, iPhone 18 Pro serisi için yeni nesil bir OLED ekran üretecek. "Low-Temperature Polycrystalline Silicon Oxide Plus" (LTPO+) olarak adlandırılan bu yeni nesil paneller, Apple'ın gelecek nesil amiral gemisi telefonlarında kullanılacak. Ne yazık ki Samsung tıpkı katlanabilir iPhone ekranında yaptığı gibi bu paneli ilk olarak Apple'ın kullanmasına izin verecek.

Samsung'un üreteceği LTPO+ paneller iPhone 17 Pro Max gibi modellerde kullanılan LTPO'ya kıyasla önemli avantajlara sahip olacak. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz enerji verimliliği. LTPO+ OLED, mevcut LTPO OLED ekranlardan çok daha az güç tüketecek. Bu da pil ömrünü belirgin ölçüde artıracak.

Buna rağmen 1-120 Hz değişken yenileme hızı korunacak. iPhone 18 Pro modellerinde kullanılması planlanan LTPO+ OLED teknolojisi, sadece pil performansını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda tasarımda yeni bir dönemin başlangıcına da kapı aralayacak. LTPO+ teknolojisi, Face ID için gerekli kızılötesi sensörlerin ekranına altına yerleştirilmesine imkan tanıyacak.

Böylelikle iPhone 14 Pro Max'ten bu yana hayatımızda olan ekranın tam ortasındaki Dinamik Ada belirgin ölçüde küçülecek. Hatta Apple'ın bundan dolayı kamerayı ekranın sol üst köşesine konumlandırması bile mümkün. Tüm bunlar Samsung'un üreteceği LTPO+ paneller ile mümkün olacak. Yine de Samsung'un tek tedarikçi olmadığının altını çizelim.

LG de Samsung ile birlikte iPhone 18 Pro serisi için ekran üretimi yapacak. Apple, Çinli panel üreticisi BOE ile de masada ancak gelen bilgiler şirketin kalite problmeleri nedeniyle anlaşma imzalamaya sıcak bakmadığı yönünde. Samsung'un da gelecek yıldan itibaren kendi Galaxy telefonlarında LTPO+ teknolojisine yer vermesi bekleniyor.