Apple'ın iPhone 18'leri iPhone 17'lerden Çok Daha Pahalı Olacak Özellikle de Türkiye'de

Telefonunu yenilemek için iPhone 18'i bekleyenlere kötü haber geldi. Citigroup, Bank of America ve J.P. Morgan gibi finans kuruluşlarının analizlerine göre Apple'ın iPhone 18'leri serinin önceki modellerine göre daha pahalı olacak. Özellikle de daha yüksek depolama alanına ihtiyaç duyan kullanıcıların cebi yanacak.

Apple, iPhone 18'lerde Zam Yapmak Zorunda Kalabilir

"iPhone 18'ler iPhone 17'lerden daha pahalı olacak" cümlesini ilk okuduğunuzda muhtemelen bunun normal bir şey olduğunu düşündünüz. Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları neredeyse her geçen gün artıyor ve her yeni modelde zam gelmesi oldukça normal karşılanıyor. Ancak vergi yükünün sürekli artmadığı ve para biriminin devamlı değer kaybetmediği ülkelerde durum bu değil.

Eğer Apple'ın iPhone lansmanlarını takip ettiyseniz fark etmişsinizdir ki yurt dışındaki iPhone fiyatları Türkiye'deki kadar değişken değil. Aksine, her yeni model bir önceki yıl çıkan modelle aynı fiyata satılır ve eski telefonların fiyatları düşer. Zam ise oldukça nadir görülen bir şeydir. Ancak uzmanlara göre bu da çok yakında değişecek.

Bildiğiniz üzere yapay zeka endüstrisinin yarattığı talep artışı tedarik zincirinde yeni bir krizi tetikledi. Bu doğrultuda pek çok tüketici elektroniği ürünü gibi akıllı telefonlarda kullanılan RAM ve NAND depolama birimlerinin maliyetleri de hızla yükseldi. Citigroup, Bank of America ve J.P. Morgan gibi kurumlara göre bu durum iPhone 18'leri de etkileyecek.

iPhone 18 serisindeki bazı modeller, iPhone 17 serisindeki seleflerine kıyasla çok daha pahalı olacak. Bu durum özellikle de 512 GB ve 1 TB gibi yüksek kapasiteli modellerde kendini gösterecek. 256 GB'lık standart modellerde ise fiyatın değişmeme ihtimali söz konusu. İşin kötü yanı ise yurt dışındaki gelişmelerden bizim çok daha kötü etkilenecek olmamız.

Türkiye'deki Kullanıcılar Zamdan Daha Kötü Etkilenecek

Yukarıda da belirttiğimiz üzere zam, Türkiye'deki vatandaşlar için yeni bir konsept değil. Özellikle son 7-8 yıldır her şeyin fiyatı bir önceki yıla hatta çoğu zaman bir önceki aya kıyasla artıyor. Değeri düşük para birimimiz ve soygun seviyesindeki vergi oranlarımız bu durumun temel nedeni.

Ne yazık ki bu zaaflar bizi yurt dışındakif fiyat artışına göre çok daha savunmasız yapıyor. Demek istedğimiz şeyi basit bir örnek ile açıklayalım. iPhone 17 Pro Max'in 512 GB'lık versiyonunun yurt dışı fiyatı 1399 dolar yani yaklaşık 61 bin TL. Türkiye'de ise bu telefon vergiler dahil 131.999 TL'ye satılıyor.

Ancak güncel kur ile vergileri eklediğimizde 123.500 TL'ye satılması gerekiyor. Ancak Apple, paramızın değer kaybedeceğini düşünerek sürekli zam yapmamak adına telefonu olması gerekenden daha pahalıya satıyor. Tüm bunların 200 dolarlık bir fiyat artışı ile daha da kötüleştiğini düşünün.

512 GB'lık iPhone 18 Pro Max, yurt dışında 1599 dolar karşılığında satılırsa güncel kur ile vergiler dahl fiyatının 141 bin TL olması gerekiyor. Apple'ın TL'ye olan güvensizliğinden kaynaklanan fireyi de işin içine eklediğimizde 170 bin TL'yi geçen bir fiyat karşımıza çıkıyor.

Elbette ki bu fiyatlar kesin değil ve aşağı yukarı en kötü senaryoyu temsil ediyor. Ancak "Türkiye'deki vatandaşın başına ne zaman iyi bir şey geldi ki?" düşüncesi bile gerçek olma ihtimalini artırıyor.