OnePlus'tan 9000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 200 MP Kamerası Var

OnePlus yeni bir amiral gemisi tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus 15 isimli telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Android telefonda dev batarya kapasitesi bulunacak. Telefon ayrıca hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus 16'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus 16'nın 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Bu dev batarya, OnePlus 16'nın uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. OnePlus 15'te OnePlus 15'te 7.300 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj tercih edilmişti. Yeni modelde de 120W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

OnePlus 16'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon, 200 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olacak. Bu kameranın ana kamera mı yoksa periskop telefoto mu olacağı henüz belli değil. Diğer kameraların çözünürlüğü ise bilinmiyor. Muhtemelen arka yüzeydeki diğer iki kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde olacaktır.

Akıllı telefonda DetailMax Engine yer alacak. Bu teknoloji, gelişmiş yazılım desteğiyle birlikte kamera algoritmalarını optimize ederek daha net ve daha canlı görüntüler elde edilmesine imkân tanıyacak. OnePlus 16'nın ayrıca 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilmesi bekleniyor.

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16'nın 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan OnePlus 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.