Uygun Fiyatlı iPhone Geliyor! Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Uygun fiyatlı iPhone kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen iPhone 18e'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre bütçe dostu yeni iPhone modeli yaklaşık iki yıl sonra tanıtılacak. iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon güçlü işlemci ve OLED ekran dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

iPhone 18e Ne Zaman Tanıtılacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre uygun fiyatlı iOS akıllı telefon iPhone 18e, 2027 yılının ilkbahar mevsiminde tanıtılacak. Aynı tarihte iPhone 18 ve aşırı ince gövdeye sahip iPhone Air 2 de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte yeni akıllı telefon modellerinin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak.

iPhone 18e'nin fiyatına dair herhangi bir bilgi mevcut değil ancak iPhone 16e için 599 dolar (25.357 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Telefon Türkiye'de 47.999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Apple'ın bütçe dostu yeni akıllı telefon modeli iPhone 18e'de de benzer bir fiyat ile karşılaşabiliriz.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone'un 2026 yılının sonbahar mevsiminde tanıtılacağı iddia edildi. iPhone 18 Pro'nun 1.099 dolar (46.524 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı öne sürüldü. Katlanabilir iPhone'un ise 2.300 dolar (97.365 TL) başlangıç fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği söyleniyor. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını belirtelim.

iPhone 18e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

iPhone 18e'nin 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. Akıllı telefon Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunabilir. 8 GB RAM'e sahip akıllı telefon gücünü Apple A20 işlemcisinden alabilir. Arka yüzeyde 48 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön tarafta ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera görebiliriz.